Najbolj dramatično je bilo v skupini F, ki je znova upravičila sloves skupine smrti. Za Milan se je tekma z Borussio Dortmund začela slabo, saj je Giroud že v šesti minuti zastreljal enajstmetrovko. Borussia Dortmund si je zmago priigrala z učinkovito igro v drugem polčasu, ko je dosegla dva gola, nato pa je obrambi gostov poveljeval neustrašni in avtoritativni branilec Mats Hummels, ki je bil izbran za najboljšega igralca tekme. »Odličen večer. Vse nam je šlo po načrtu. S posestjo žoge smo imeli dogajanje na igrišču pod nadzorom. Ko vsa ekipa igra dobro, je lažje tudi vsakemu posamezniku. Vesel sem, da mi je uspelo ustaviti številne napade tekmeca. Zdaj je cilj zmaga na zadnji tekmi proti PSG pred našimi navijači, da si zagotovimo prvo mesto v skupini, s čimer bomo imeli lažjega tekmeca v osmini finala,« je povedal Mats Hummels. »Razlika je v tem, da mi svojih priložnosti za gol nismo izkoristili, gostje pa so jih. Imeli smo jih veliko,« je bil jedrnat trener Milana Stefano Pioli.

PSG se bo sanjalo o Newcastlu, ki jih je najprej premagal s 4:1, sinoči pa je vodil z 1:0 do 98. minute, ko je za izenačenje poskrbel Mbappe iz sporne enajstmetrovke po igranju Livramenta z roko, kamor se je žoga odbila od njegovih prsi. Poljski sodnik Marciniak je pokazal na belo točko po ogledu posnetka VAR, kar je Angleže zelo razburilo. »Nismo zadovoljni z izidom. Če imaš tako veliko priložnosti, bilo jih je devet, deset, običajno na takšni tekmi zmagaš. Moja naloga je dosegati gole in tokrat nisem bil v veliko pomoč ekipi. Liga prvakov je tekmovanje, kjer moraš izkoriščati priložnosti,« je dejal Kylian Mbappe. Potem ko je Newcastle, ki ima kar 14 poškodovanih igralcev, povedel v 24. minuti prek švedskega reprezentanta Isaka, je PSG izvedel pravi juriš, saj je bilo razmerje v strelih na gol 31:5 (v okvir gola 7:2).

V skupini H si je Barcelona priigrala osmino finala, o drugem mestu bosta odločala Porto in Šahtar. Porto je bil v prestolnici Katalonije zahteven tekmec in je tudi povedel, vendar je Barcelona zmogla preobrat do zmage z 2:1, saj je bil zelo razigran Cancelo. »Večji del tekme so igrali dobro, zlasti v drugem polčasu smo bili na visoki ravni. Med odmorom sem igralcem dejal, da morajo biti bolj drzni in več tvegati. Velika zmaga proti vrhunskemu in zgodovinskemu klubu. Po zaostanku 0:1 smo pokazali pravo zmagovalno miselnost,« je bil navdušen trener Barcelone Xavi Hernandez.

Vratar Jan Oblak je k prvi zmagi Atletica v ligi prvakov v gosteh po marcu 2022 prispeval tri obrambe. ​​Pravo točo golov so gledalci videli na Etihadu, kjer je Leipzig vodil z 2:0, a je Manchester City v drugem polčasu naredil preobrat za zmago s 3:2. Šeško, ki je v 60. minuti zamenjal strelca dveh golov Opendo, je imel pri izidu 2:2 izjemno priložnost, a se je izkazal vratar Ortega.