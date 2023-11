Nogometaši Olimpije bodo drevi ob 18.45 odigrali zadnjo letošnjo evropsko tekmo na domačem igrišču v Stožicah. V petem krogu konferenčne lige se bodo pomerili z Lillom, ki vodi v skupini A in je v odlični formi. Lille, ki je na prvi tekmi z 2:0 premagal skromno Olimpijo pod vodstvom tedanjega trenerja Joaa Henriquesa, je nepremagan od začetka oktobra, na desetih tekmah je dosegel po pet zmag in remijev. V francoskem prvenstvu je po 13. krogu na petem mestu s sedmimi točkami zaostanka za vodilnim PSG. Če želi Olimpija ostati v boju za prvi dve mesti, ki vodita v spomladanske izločilne boje, mora drevi osvojiti tri točke.

Lille v Franciji prevladuje v posesti žoge

»Čaka nas zelo zahtevna tekma, saj Lille poleg veliko individualne kakovosti, ki jo premore, igra še zelo lepo za oko. To je tekma, na kateri ne moremo veliko izgubiti. Vse bomo naredili, da presenetimo tekmeca,« je odločno povedal trener Olimpije Zoran Zeljković. V pripravi na tekmo si je pomagal tudi tako, da se je posvetoval z dobrim prijateljem Luko Elsnerjem, ki odlično pozna razmerje sil v francoski ligi, v kateri je zelo uspešen z Le Havrom, saj je trenutno na osmem mestu. Elsner je pojasnil Zeljkoviću, da je Lille v dobri formi, da prevladuje v posesti žoge, ki mu jo je težko odvzeti. To pomeni, da je pred Olimpijo tekma, v kateri bo trpela več, kot je običaj v slovenski ligi. »Na trenutke bomo trpeli. Nekateri igralci s tem nimajo težav, nekateri temu pravijo trpljenje, za nekatere je to celo cona udobja. Ko smo igrali s Klaksvikom, nisem imel občutka, da igralci s Ferskih otokov trpijo, čeprav so vsi stali za žogo. Lille nas bo s kakovostjo prisilil, da bomo morali biti vsi za žogo in biti dobro organizirani. Če želimo zmagati, bomo morali nekaj pokazati, ko bomo imeli žogo v nogah. Za razplet bo odločilno, da si bomo upali več igrati kot na tekmi v Lillu,« je razložil 43-letni Zeljković.

Že s tribune je opazno, kako je z uspešno igro v slovenskem prvenstvu, kjer na petih tekmah niso prejeli zadetka, zrasla samozavest igralcev. Največji napredek je bil narejen v obrambi, saj igralci zdaj veliko bolje berejo igro in reagirajo po izgubljeni žogi. »Evropa je drug svet. Takoj ko pomisliš, da si dober, si za vsako napako kaznovan. Uspehi nas ne smejo uspavati in v izvedbi načrta bomo morali biti še bolj natančni. Zdaj smo prišli v položaj, da bo težko igrišče večja ovira za Lille kot za nas,« je bil zgovoren Zeljković. Priznal je, da se zaradi velike kakovosti, ki jo premore Lille na vsakem igralnem mestu, niso posebej pripravljali na posameznike, tudi na največjega zvezdnika Jonathana Davida ne.

Branilec Olimpije Jorge Silva pričakuje zmago

Strokovno vodstvo upa, da bodo vsi igralci nared za nastop. David Sualehe, ki zaradi izključitve proti Radomljam ne bo smel igrati v nedeljo na velikem derbiju slovenske lige z Mariborom, bo drevi v začetni enajsterici, saj je to tekma, v kateri bo lahko uporabil svojo fizično moč. »V tem tednu smo trdo delali. Smo v dobrem trenutku zmag, ki jih želimo nadaljevati. V primerjavi s preteklostjo je največja sprememba veliko več ekipnega duha, kar je povezano tudi z zmagami, ki so v slačilnico prinesle dobro vzdušje in samozavest. Ker igramo doma in pred svojimi navijači, pričakujem zmago,« je v imenu slačilnice sporočil desni bočni branilec Ljubljančanov Jorge Silva.

Spored 5. kroga v skupini A, danes ob 18.45: Olimpija – Lille, Klaksvik – Slovan Bratislava, vrstni red: Lille 8, Slovan Bratislava 7, Klaksvik 4, Olimpija 3.