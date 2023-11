#jezikolumna Kredibilnost tabličnega jezikoslovca

V cenjenem časopisu, ki ga berete, ste pred dnevi lahko prebrali naslednjo misel o sprejemanju novele zakona o javni rabi slovenščine: »Po novem zakonu bodo v Sloveniji popolnoma legalni trgovine in podjetja z imeni, kot so Brewery, Svaštarnica, Biergarten, Drama queen, House of love, Way out, Nije žvaka za seljaka, Pelc mantel, Allahu akbar, Guacamole fast food, prepovedana pa bo uporaba imena gostilnice Güjžina, ker narečnih besed 'referenčni korpusi standardne slovenščine', na katere se želijo nasloniti predlagalci novele zakona, večinoma nimajo. Ne poznajo tudi starih slovenskih besed, na primer dolunčica, nekdaj sorta jabolk, kot bi se lahko imenovala trgovina s sadjem, ali korobela, nekdaj sorta hrušk. Bo pa lahko Guacamole fast food, ker to korpusi vsebujejo.«