Včeraj nekaj pred eno uro popoldan je na Krasu medved napadel lovca. Po navedbah lokalne policije so bili člani lovskega društva Štanjel na skupnem lovu, ko je do do dveh lovcev, ki sta bila na stojišču, nenadoma pritekla medvedka. »49-letnika je napadla, ga začela gristi in udarjati s šapami,« so sporočili s Policijske uprave Koper. Takrat je 46-letni lovec s puško ustrelil medvedko in jo ubil. Napadeni lovec je bil poškodovan po trebuhu, glavi, nogah, odpeljali so ga v bolnišnico v Šempetru, a njegovo življenje ni ogroženo.

Po poročanju portala Regional Obala se je napad odvil na hribu Lukovnik nad vasjo Kodreti pod Štanjelom, kjer so lokalni lovci skupaj s kolegi iz lovske družine Dutovlje prežali na divje prašiče in jelenjad. Medvedka naj bi imela okoli petnajst let in kakih 250 kilogramov. Da je pritekla iz goščave in se zagnala v lovca, naj bi bili krivi psi, ki so jo prestrašili.

Namesto pobega napad

Gre za drugi napad medveda v manj kot tednu dni. Prejšnji torek je lovec na poti iz vasi Volče proti Vremščici naletel na mlajšega medveda, ki ga je skušal pregnati z vpitjem in ploskanjem, a mu to ni uspelo. Namesto da bi pobegnil je medved začel teči proti njemu, lovec pa ga je, ko je bil samo še kak meter stran, ustrelil. Moški ni bil poškodovan. Septembra je v Brkinih medved napadel ovce.

Septembra letos so na širšem območju zabeležili še en napad. Nad vasjo Vrbica na Bistriškem je namreč gozdarja napadla medvedka s tremi mladiči. Ko je videl, da se je zagnala vanj, je lovec legel na tla in si z rokami zaščitil glavo. Medvedka ga je ugriznila v roko.