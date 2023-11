Kitajsko ministrstvo za zdravje je lokalne oblasti pozvalo k odprtju več klinik za vročinska stanja, zaradi opaznega povečanja števila obolenj dihal ob začetku prve zime po odpravi oziroma omilitvi ukrepov proti širjenju covida-19. Povečanje števila obolenj za pljučnico, posebej med otroki, je pritegnilo tudi pozornost Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), potem ko je bil Peking tarča obtožb, da je prikrival razsežnosti izbruha covida-19, ki se je leta 2019 najprej pojavil v tamkajšnjem mestu Wuhan. WHO pa je bila takrat tarča kritik, da se je odzvala prepozno in premalo odločno.

Manj previdnosti, več bolezni

WHO je od Kitajske zdaj zahtevala dodatne informacije glede povečanja števila obolenj dihal. Svetovna zdravstvena organizacija sicer pravi, da je povečanje opazno, ne pa povsem nenavadno za ta letni čas. Peking je potem sporočil, da za zdaj niso našli nenavadnih patogenov, so pa opazili hitro širjenje virusa RSV, adenovirusa, gripe in mikoplazme. Kitajske oblasti, ki zanikajo prikrivanje izbruha covida-19, pravijo, da za sedanje povečanje števila bolezni dihal obstaja logična razlaga, ki je posredno sicer povezana s covidom-19. Po navedbah kitajskih strokovnjakov je eden od razlogov namreč dejstvo, da zdaj ni več covidnih ukrepov, ko so se ljudje bolj pazili z nošenjem mask in manj stiki, zaprto je bilo tudi javno življenje, vsi ti ukrepi pa so pripeljali tudi do manj okužb z gripo in drugimi boleznimi dihal. Drugi razlog za povečanje števila obolenj je po njihovem mnenju manj protitelesc med prebivalstvom, posebej med otroki, rojenimi med pandemijo, ki virusom niso bili izpostavljeni. Zaradi tega je v bolnišnicah zdaj toliko več otrok, medtem ko med starejšimi opaznejših razlik ni, trdijo kitajske oblasti.

Brez novega zaprtja

Kitajska vlada sicer opozarja, da je mogoče pričakovati zimsko porast okužb s covidom. Vendar pa oblasti verjetno ne bodo več popolnoma zaprle države in javnega življenja, kot se je zgodilo po začetku epidemije. To je namreč imelo hude gospodarske posledice, ki Kitajsko pestijo še danes. Politiki ničelne tolerance do covida-19 se je Peking zato z naglim in nepričakovanim obratom odrekel že decembra lani, nato pa je izvajal lokalizirana zaprtja v žariščih novih okužb.