»Zračne sile so uničile 71 napadalnih brezpilotnih letalnikov tipa šahed 131/136. Velika večina jih je bila uničena na območju Kijeva«, je na družbenih omrežjih zapisala ukrajinska vojska.

Po besedah župana Kijeva Vitalija Klička je alarm za zračni napad trajal šest ur, padajoči ostanki dronov pa so povzročili požare in poškodovali več stavb po vsem mestu. "Sovražnik nadaljuje s terorizmom," je dodal. Med ranjenimi naj bi bil tudi 11-letnik. Napad se je zgodil na dan, ko v Ukrajini obeležujejo dan spomina na žrtve gladomora oziroma velike lakote v letih 1932-1933, ko je v državi zaradi pomanjkanja hrane umrlo od sedem do deset milijonov ljudi.

Lakoti je botrovala takratna politika Sovjetske zveze pod vodstvom Stalina, ko so oblasti v okviru kolektivizacije kmetijstva ukrajinskim kmetom zaplenile pšenico in druge pridelke. Po oceni nekaterih zgodovinarjev je želel Stalin s tem v takratni sovjetski republiki Ukrajini zatreti vsakršne zametke neodvisnosti.

»Več kot 70 šahedov v noči na dan spomina na gladomor (...). Rusko vodstvo je ponosno na to, da lahko ubija,« je v luči tega na družbenih omrežjih zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.