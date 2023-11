Xperia 5 V je drugi po hierarhiji letošnjih Sonyjevih mobilnikov. Po dizajnu je tipična sodobna xperia. Dimenzijsko bolj podobna daljincem kot tipičnim mobilnikom ima diagonalo zaslona 15,5 centimetra (6,1 palca) ob razmerju stranic 21: 9. Toliko znaša kino format. Nad zaslonom in pod njim je nekaj obrobe za zvočnika in zgornjo prednjo kamero. Sony ne verjame v postavljanje kamere v zaslone, kar pozdravljamo. Obroba namreč ni strašno velika in ni moteča. Zaslon je sicer OLED, z ločljivostjo 2520 × 1080 oziroma gostoto 449 pik na palec (ppi). Ima 120-herčno (Hz) osveževanje slike in podporo za HDR10. Osveževanje žal ni prilagodljivo. Slika zaslona je solidna, predvsem pa zelo majhna. Zaradi dimenzij diagonalo pobere zlasti širina. Gledanje videov v youtube formatu bo še toliko bolj kompaktno. Kljub majhnosti zaslona in posledični tesnosti tipkovnice pa je tipkanje dokaj natančno, brez pretiranih zatipkov, ki se nam pri manjših zaslonih sicer dogajajo zelo pogosto.

V dlani telefon zaradi kompaktnih dimenzij in razmerja stranic sedi odlično, je pa na otip dokaj kovinski in hladen, z ostrimi robovi. Ob pogledu s strani stvar nekoliko spominja na bogato obložen sendvič, z debelimi rezinami, ki gledajo čez tanko narezan kruh.

Zmogljivosti mobilnika so na visokem nivoju. Opremljen je s premijskim procesorjem snapdragon 8 gen 2. Temu družbo dela še 8 GB delovnega spomina in v vstopni različici za današnje razmere že skromnih 128 GB prostora za shranjevanje. Gre pa Sony uporabnikom na roke s prostorom za spominsko kartico. Prav tako pri vrhu naprave najdemo vhod za žične slušalke, kar že dolgo ni več pogosto. Baterija ima kapaciteto 5000 miliamperskih ur (mAh) in se polni žično z močjo 30 vatov (W) ter tudi brezžično. Zaradi dimenzij zaslona je kapacitete baterije vrh glave. Z zmerno rabo vam bo ostalo dovolj energije še za naslednje dopoldne. Telefon ima tudi zaščito pred vodo in prahom po standardu IP65/IP68, kar naj bi zadoščalo za 30 minut na globini do 1,5 metra.

Kamera za poučene

Kompaktne naprave Sony ni izdelal zgolj za pristaše majhnih naprav, temveč tudi za uporabnike, ki zahtevajo nekaj več prostih rok pri nastavljanju kamer. Na xperio 5 V je japonsko podjetje, ki slovi tudi po svojih fotoaparatih, namreč naložilo vmesnik, ki je močno podoben vmesnikom prav na fotoaparatih. Za laične uporabnike zna biti stvar celo nekoliko zastrašujoča. Če ne veš, kaj počneš, se celotni zadevi raje kar malce izogibaš. Da pa ne bi šlo samo za fotografijo, so naprednejša programa ponudili tudi za snemanje videov. Tudi tam je stvar videti zapletena. Je pa pri osnovni aplikaciji kamere možno ostati tudi pri osnovnih nastavitvah fotoaparata in kamere ter zaupati telefonu.

Da ne gre za povsem premijsko xperio, ob sendvičastem dizajnu razkriva zlasti nabor kamer. Na prednji strani najdemo kamero z ločljivostjo 12 MP, medtem ko sta na hrbtni strani zgolj dve kameri. Glavna ima ločljivost 48 MP. Družbo ji dela ultraširokokotna kamera z ločljivostjo 12 MP. Teleobjektiva ni. Povečava je zgolj 2-kratna digitalna z glavno kamero. Optiko je sicer zagotovil Zeiss, ima pa kamera vgrajeno tudi sledenje očem za samodejno ostrenje.

Fotografije z glavno kamero so odlične, jasne in polne podrobnosti. Pohvalimo lahko tudi zelo naravne barve. Zelo premijsko. Ultraširokokotna kamera ponuja enako naravno barvno izkušnjo, se pa pri podrobnostih in jasnosti fotografije stvari začnejo lomiti še pred tem, ko zunanja svetloba ne omogoča več dobrih pogojev. Sebki s prednjo kamero so všečni. Ponoči s samodejnimi nastavitvami stvar ne prepriča. Glavna kamera dela zelo svetle, a nejasne in presvetljene fotografije. Ultraširokokotna kamera dela temne. Sebki so v redu. Digitalna povečava pa trpi zaradi občutljivosti na tresenje rok. Je pa fotografiranje s posebnim gumbom za sprožilec podobno fotografiranju s pravim fotoaparatom in tudi bolj prijetno oziroma zabavno.

Veseli smo, da Sony vztraja pri svoji edinstvenosti, četudi jih to morda stane kakšnega kupca. Gre za nišne telefone, namenjene uporabnikom, ki jih drugi proizvajalci ne nagovarjajo. Niše pa so redko poceni. Tako je tudi za xperio 5 V treba odšteti 999 evrov.

*** Aplikacija za fotografiranje dopušča veliko svobode za poigravanje z nastavitvami. Rezultati so lahko zelo dobri, je pa vse skupaj močno odvisno od uporabnikovega znanja.