Konec tedna je bil predviden za tekme šestnajstine finala slovenskega pokala z namenom, da bi bile nogometni praznik predvsem v manjših krajih, kjer bi gostovali prvoligaši. Ker so zaradi poplav, ki so avgusta prizadele Slovenijo, morali preložiti tretji krog, je zadnji vikend v novembru edini termin, ki je bil še na razpolago. Prvoligaši so pokalne tekme odigrali med tednom, danes in jutri pa se bodo merili za točke. Glede na (ne)kakovost igrišč v finišu jeseni ne bo odločalo le tehnično znanje, ampak tudi motiv, borbenost in pristop, saj se predvsem starejši igralci v mrazu izogibajo valjanju po blatu.

Olimpijo do konca jeseni čaka še sedem tekem

Za uvod bodo Rogaška in Domžale odigrale derbi za obstanek. Oboji so v krizi igre in identitete. V pokalu je Rogaška, kjer so že začeli čistko med tujci v igralskem kadru (Kurtović, Pavlović), šele po podaljšku izločila ljubljanskega četrtoligaša IB 1975 (nekdanji Interblock), Domžale pa so izgubile na gostovanju pri drugoligašu Gorici. Olimpija je s pokalno zmago proti drugoligašu Rudarju (4:1) začela peklensko serijo osmih tekem, tudi derbijev z Mariborom in Koprom v gosteh, ki jo čakajo do konca jesenskega dela sezone (17. december). Potem ko so Ljubljančani pokalno nalogo opravili z rezervisti, bodo danes na igrišču znova prvokategorniki, saj so jim Radomlje na prvi letošnji tekmi v Stožicah odščipnile točko. Navijači Olimpije so se razveselili novice, da je bojeviti Argentinec Agustin Doffo, ki je eden izmed nosilcev igre, pogodbo podaljšal do konca maja 2026, potem ko ga je v svojih vrstah želelo predvsem Celje. Potem ko prvi vratar Olimpije Matevž Vidovšek okreva po operaciji rame, si je na tekmi z Muro prst na roki poškodoval Denis Pintol, zato bo v vratih morda Žan Mauricio iz mladinske ekipe. »Premor nam je koristil. Leto želimo zaključiti na takšni ravni, kot smo jo pokazali pred reprezentančnim premorom,« pravi trener Olimpije Zoran Zeljković.

Nogometaši vodilne ekipe lige Celja, ki so morali po izpadu po enajstmetrovkah v pokalu proti vodilnemu drugoligašu Nafti na zagovor k navijačem, bodo imeli popravni izpit jutri v času kosila v Šiški. Trener Celja Damir Krznar bo zdaj pod še večjim pritiskom ruskih lastnikov in njihovih slovenskih prišepetovalcev, saj je ostal v boju le za eno lovoriko. Bravo je v zadnjih treh krogih izgubil nekaj udarne moči (dva remija in poraz), med reprezentančnim premorom pa se je okrepil z 19-letnim Nigerijcem Victorjem Gidadom.

Derbi v Fazaneriji

Osrednji dogodek kroga bo v Fazaneriji derbi med Muro in Mariborom. Med tednom sta kluba rutinsko opravila nalogo v pokalu. Bolj spočiti bodo Prekmurci, saj so proti tretjeligašu Šenčurju (2:0) igrali z rezervisti, medtem ko je Maribor proti Primorju nastopil z najboljšimi. V središču zanimanja bo trener Ante Šimundža, ki je Muro iz druge lige s pokalnim in državnim naslovom popeljal v slovenski vrh, tokrat pa bo neizprosen tekmec. Ker Maribor za vodilnim Celjem zaostaja že 12 točk, si ne sme privoščiti novega spodrsljaja. Enako velja za Koper v Kidričevem, če želi ostati v boju za prvaka.

Pari 3. kroga v 1. SNL, danes ob 13. uri: Rogaška – Domžale, ob 17.30: Radomlje – Olimpija (v Domžalah), jutri ob 13. uri: Bravo – Celje, ob 15. uri: Mura – Maribor, ob 17.30: Aluminij – Koper, vrstni red: Celje 35, Olimpija 30, Koper 29, Maribor 23, Bravo 22, Mura 18, Radomlje 16, Domžale 14, Aluminij 12, Rogaška 10.