Z vstopom v lokalno politiko se v ožjem prijateljskem krogu spogleduje že precej časa, jeseni 2018 prevlada motiv, da na ta način prepreči ponovno izvolitev Franca Kanglerja. Kandidaturo razglasi na Glavnem mostu. Lokacijo izbere zaradi povezovalne simbolike. »In upam tudi, da me ne boste nekoč obesili z njega,« doda. Kanglerja v drugem krogu županskih volitev premaga z 58-odstotno večino. »Ljudje so me izvolili tudi zato, ker sem eden tistih, ki vlagajo v mesto za naslednje generacije, ne pa v jadrnice in ferrarije,« pove v pogovoru za Dnevnikov Objektiv.

Podjetniško kariero začne v devetdesetih letih z odprtjem mehiške restavracije Takos. Naložbo financira z denarjem, ki ga je v Nemčiji zaslužil z igranjem in poučevanjem tenisa. Na igrišču ob Bodenskem jezeru dnevno preživi tudi do 13 ur. Poslovno zgodbo o uspehu spiše z mlajšim bratom Markom. Leta 1997 odpreta modni butik. Iz majhne trgovine zraste zastopstvo za s.Oliver za ves Balkan.

Redno na seznamu 100 najbogatejših Slovencev

Zaradi lastništva družbe s.Oliver se Arsenoviča redno uvrščata na seznam 100 najbogatejših Slovencev. V poslopju nekdanje veleblagovnice Kvik leta 2006 odpreta moderno restavracijo z vinoteko Rožmarin in nakupovalno Galerijo Gosposka. Trgovski del ne posluje uspešno. Preobrazita ga v poslovno-pisarniške prostore. Leta 2009 prodata Takos, štiri leta kasneje še s.Oliver. Kupnino vložita v nove nepremičninske projekte. Marko in Saša se leta 2019 poslovno razideta, s.Oliver zapusti prostore Galerije Gosposka. Od takrat so prazni. Zamisel, da bi jih preuredili v fitnes, onemogoči neustrezna statika objekta.

Novega najemnika župan najde v Večeru, ki sta mu bivša lastnika prodala domicilno poslopje. Novi lastnik Večera, ki sodi v medijsko mrežo Martina Odlazka, želi privarčevati pri najemnini. Galerija Gosposka ponudi ceno šest evrov za kvadratni meter. S tem bi časopisno podjetje na leto privarčevalo 30.000 evrov. Novinarski kolektiv Večera protestira zoper selitev v prostore nad županovo picerijo, ker bi pomenila »nepopravljiv udarec za uredniško neodvisnost in kredibilnost«. Arsenoviču najemniško razmerje z Večerom ni sporno.

Rad ima tiskovine. Pred več kot desetletjem je z bratom razmišljal o nakupu Večera, a sta zaradi nepoznavanja medijskega posla od projekta odstopila. Pod okriljem evropsko sofinanciranega projekta Galerija Gosposka leto dni izdaja revijo Maribor Friendly Home. Občina izdaja Časopis za prijazen Maribor. Letos ga ukine zaradi varčevalnih ukrepov.

Neumoren kritik financiranja preko povprečnine

Arsenovič mesto vodi projektno. Svojo pozornost najraje usmerja v nepremičninske projekte, za katere lahko občina zagotovi državno in evropsko sofinanciranje. V petih letih županovanja temeljito prenovi stari del mesta, veliko vlaga tudi v športno infrastrukturo. Naložbeni cikel začrta preveč ambiciozno, postane finančni mlinski kamen mesta. Izvedba mestnih projektov se draži in zatika, potreben denar občina jemlje kulturnim in socialnim vsebinam.

Občinske finance spodjeda tudi nepravičen sistem financiranja lokalne samouprave preko povprečnine. »Če bi bilo mesto Maribor pravilno financirano, danes ne bi imeli nobenih težav s proračunom, ne bi bili prisiljeni prodajati premoženja, nepremičnin, zemljišč, da s tem posredno zagotavljamo plače v vrtcih. To je nesprejemljivo,« kritizira. Vztrajno in glasno se zavzema za decentralizacijo države. »Na katerokoli ministrstvo grem, se tam pogovarjam tudi z Mariborčani. V Ljubljani,« ugotavlja. »Ne vem, zakaj ne bi vsi ti ljudje, ki očitno imajo znanje, ostali v svojem domačem okolju. To bi bilo koristno za vse.«

Zelo dobre odnose goji z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Izpostavi ga kot vzornika. Po vzoru Ljubljane združi komunalna podjetja v holding. Gradnji tretjega avtocestnega pasu v Ljubljano odločno nasprotuje.

Ima štiri otroke. Soproga Katja, ki je od njega mlajša 29 let, je direktorica podjetja Galerija Gosposka. Bivša soproga Nina Kirbiš je zaposlena na občini. Vodi urad za kulturo in mladino.

Aprila lani se župan na teniškem igrišču zaplete v konflikt s 13-letnikom. Postopke sprožita policija in tožilstvo, očitata mu kaznivo dejanje grožnje. Izogne se kazenskemu pregonu, s tožilstvom sklene sporazum. Arsenovič plača prispevek v korist nevladne organizacije. Na podoben način, z izpolnitvijo naloge, se sklene tudi kazenska ovadba zaradi neprimernega ravnanja s hčerko, oktobra lani poroča Večer.

Se bo leta 2026 prenajedel zarečenega kruha?

Na lanskih županskih volitvah v drugem krogu spet premaga Kanglerja, tokrat z 61-odstotno večino. »V prihodnjih štirih letih bo več vključevanja in komuniciranja,« napove. V mestnem svetu ne zmore sestaviti koalicije, predvsem po zaslugi Gibanja Svoboda, ki zatem vztrajno »sabotira« namere mestne oblasti. »Delovanje mestnih oblasti v Mariboru ni v skladu s predvolilnimi obljubami, še manj pa z našimi vrednotami,« Arsenoviča kritizira predsednik vlade Robert Golob.

»Neprimerno je komentirati karakterne lastnosti, predvsem zato, ker se z Golobom še nikoli nisva pogovarjala o vrednotah, za katere sicer mislim, da imava iste,« mu odgovori Arsenovič. Poleti Galerija Gosposka uspešno kandidira na razpisu ministrstva za gospodarstvo. Za projekt izgradnje hotela Žički dvor pridobi 1,8 milijona evropskih evrov.

Avgusta župan razreši direktorja mestne uprave Srečka Đurova. Delovno razmerje prekine vodja kabineta Jelka Vrečko, ki je na volitvah vodila županov volilni štab. Odpoved ali prošnjo za premestitev podajo številne najožje sodelavke v kabinetu in mestnem vodstvu. Pozive k odstopu vztrajno hladno zavrača, pristopa županovanja ne spremeni. Politično je »nepoboljšljiv«.

Večkrat namigne, da ne namerava kandidirati še tretjič. »Zarečenega kruha se največ poje, ampak če bi se moral danes odločiti, je to zadnji mandat, ja. Ker bom ob koncu mandata star 60 let, ker imam otroke, ki potrebujejo nasmejanega očeta, ki se zaveda minljivosti življenja. S svojimi otroki bi se rad smejal, ne da se mi po glavi kotalijo politični nesmisli,« pove v pogovoru za Večer.