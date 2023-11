Sodišče v južnoitalijanskem mestu Lamezia Terme je v enem največjih profimafijskih procesov v zadnjih desetletjih proti članom kalabrijske mafijske združbe 'Ndragheta danes izreklo zaporne kazni skupno v višini več sto let. Med obsojenimi je kakih 200 mafijcev in njihovih pomočnikov, pa tudi več nekdanjih policistov, uradnikov in politikov.

Predsednica sodišča Brigida Cavasino je več kot uro in pol brala imena obsojenih in njihove kazni, ki se gibljejo od nekaj mesecev do 30 let zapora, medtem ko so lahko obtoženci, zaprti v zaporih po vsej državi, sodbo spremljali preko video povezave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sojenje je bilo usmerjeno predvsem proti klanu družine Mancuso. Lokalna šefa Saverio Razionale in Domenico Bonavota sta bila obsojena na po 30 let zapora. Medtem se še vedno čaka na sodbo zoper najvišjega domnevnega šefa klana Luigija Mancusa, znanega po vzdevku Stric. Njegovo sojenje je bilo namreč ločeno od tokratnega procesa.

Giancarlo Pittelli, ki je v klopeh italijanskega parlamenta zastopal barve konservativne stranke Naprej Italija nekdanjega premierja Silvia Berlusconija, ki je umrl junija letos, je bil obsojen na enajst let zapora zaradi sodelovanja z mafijo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Tožilstvo za več kot 300 osumljencev zahtevalo skupaj več kot 4700 let zapora

Od začetka procesa leta 2021 se je moralo zagovarjati več kot 300 osumljencev. Tožilstvo je zanje zahtevalo skupaj več kot 4700 let zapora. Obtožbe so segale od umorov in članstva v hudodelski združbi do trgovine z mamili, pranja denarja in korupcije pri državnih gradbenih pogodbah.

Sojenje je potekalo ob strogih varnostnih ukrepih. Pričalo je več kot 50 kronskih prič, ki so zapustile 'Ndrangheto in med zaslišanjem prekršile kodeks molka, znan kot »omerta«.

'Ndrangheta, ki ima sedež v Kalabriji, je iz tretje največje mafijske organizacije za sicilijansko Coso Nostro in neapeljsko Camorro postala največja italijanska kriminalna združba s povezavami po vsem svetu.

Da je do sojenja sploh prišlo, gre zahvala višjemu državnemu tožilcu Nicoli Gratteriju, ki se že več kot tri desetletja bori proti mafiji. Po letih preiskav je malo pred božičem 2019 dal aretirati na stotine domnevnih mafijcev in njihovih pomagačev.

Podobno sojenje članom mafije je potekalo na Siciliji v 80. letih prejšnjega stoletja, ko je na zatožno klop sedlo več kot 400 obtoženih.