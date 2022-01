Mož, ki se je kot otrok igral s sinovi šefov kalabrijske mafije ’Ndrangheta, je danes njihova nočna mora. Gratteri je v vojni z mafijskimi klani v Kalabriji. Vsak mesec, včasih celo vsak teden njegovi možje v racijah primejo na ducate ljudi, zasežejo tone kokaina, nepremičnine, podjetja, celo počitniška naselja v vrednosti več kot 170 milijonov evrov. Ko je leta 2016 prevzel državno tožilstvo v Catanzaru, so se celo po hodnikih te ustanove potikali mafijski ljudje. Vse, kar se je dogovarjalo v pisarnah tožilstva, so naslednji trenutek že vedeli tudi šefi mafijskih klanov. Gratteri je zaprl vrata tožilstva, na vhode postavil varnostni nadzor in zamenjal vse ljudi, ki jim ni zaupal. »V mirnih časih bi bil morda celo dober preiskovalec, vendar zdaj niso mirni časi, zdaj je vojna,« naj bi ob tem dejal. »Pridite k nam, zaupajte nam svoje skrbi, vložite ovadbe,« poziva prebivalce Kalabrije. Enkrat na teden se sam usede za okence sodne palače in posluša ljudi, ki so jim vsilili oderuške kredite, od njih zahtevali varščine ali jim umorili koga od družinskih članov. In po njegovi zaslugi se je marsikaj spremenilo. Že leto dni v kraju Lamezia Terme teče eden največjih mafijskih procesov v državi. Za 70 obsojenih so bile že izrečene zaporne kazni do 20 let, 355 obtoženih še sedi na zatožni klopi. A Gratteri ob tem pravi, da nobena sodba ne bo pomagala, če se v boju proti mafijskim klanom ne bo dvignilo tudi ljudstvo. Če bi se to zgodilo, bi lahko mafijo v pičlih dveh letih pregnali iz Kalabrije, je prepričan.