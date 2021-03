Ugibanja o tem, kaj se je pred dnevi dogajalo na vrhu Zvoha, na smučišču Krvavec, ni več. »Hvala vsem za razumevanje, da smo bili pri komunikaciji omejeni, saj je bilo izjemnega pomena, da o dogajanju ne dajemo informacij, da je snemanje lahko potekalo neovirano,« so nam sporočili s Krvavca in dodali, da je tokrat resnična in ne dvojnica Naomi Watts z ekipo uspešno zaključila del snemanja filma Neskončno neurje, ki se je odvijalo v pravem alpskem raju na Krvavcu. Izjemne snežne razmere in dih jemajoči razgledi, ki so se odpirali iz Zvoha na vse strani neba so bili vrhunska kulisa, ki bo potovala po celem svetu v dramatični zgodbi glavne junakinje na poti samo-odkrivanja, ki se sprevrže v srhljivo zgodbo o preživetju.

Ekipa nastanjena v hotelu Krvavec V 14 dneh, kolikor jih je snemalna ekipa preživela na Krvavcu, so poskrbeli za njihovo udobje in po najboljših močeh pripomogli k snemanju v izjemno zahtevnih pogojih. »Snemalna ekipa, ki je bila nastanjena v hotelu Krvavec, kakšnih posebnih zahtev ni imela,« so nam povedali in dodali, da so se ves čas strogo držali vseh proti koronskih ukrepov. Ob zaključku snemanja je Wattsonova, ki je bila nastanjena drugje (kje, žal nismo uspeli izvedeti) od direktorja RTC Krvavec Janija Janše prejela v dar čudovito skulpturo snežinke obogateno z zlatnikom, graviranim s simboloma Krvavca in naše prelepe Slovenije. Ob darilu je igralka hvaležno povedala, da bo imelo posebno mesto v njenem domu in da bosta Krvavec in Slovenija tudi po odhodu domov, ostala z njo. Dvakratna nominiranka za oskarja in dobitnica zlatega globusa je krvavško ekipo navdušila tudi s svojo izjemno prijetno, simpatično energijo in prav nič zvezdniškim nastopom. Na povabilo direktorja RTC Krvavec, naj še kdaj pride, je povedala: »Tukaj je res čudovito, z veseljem se bom vrnila še s svojimi najbližjimi na dopust.« vl