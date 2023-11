Kljub vsemu, kar se je zgodilo, pravi, da ima danes veliko več upanja, kot ga je imela tedaj, ko so Bruceu prvič postavili diagnozo. »Zdaj bolj razumem to bolezen in sem povezana z neverjetno skupnostjo podpore. Upam, da sem našla nov namen – seveda takšnega, ki ga nikoli ne bi iskala – uporabe žarometov: za pomoč in opolnomočenje drugih,« je sporočila in dodala, da si želi, da bi njena družina našla veselje v majhnih stvareh in da bi proslavila vse trenutke, ki jih ponuja življenje.

Par se je poročil leta 2009 in ima skupaj dve hčerki, Mabel in Evelyn. O zdravstvenem stanju igralca je sicer sredi februarja javnost obvestila njegova družina, Willis pa je že lani sporočil, da se zaradi zdravstvenih težav poslavlja od igranja.