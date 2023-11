Do anket sem bil skeptičen od nekdaj, zdaj pa sem jim dokončno nehal verjeti. Padanje podpore ni izmišljeno, je pa metoda za pospeševanje padanja podpore. Sesuvajo te, da bi podpora padala. Še nižja izmerjena podpora to nesporno dokaže, obenem pa padanje še sama pospešuje. To je ta spirala.

Gre mi na smeh, ko berem kritike na tvoj račun. Tebi najbrž tudi. Vendar ti ne bi smelo. Jaz si to lahko privoščim, ti pa ne. Ti si politik in moraš upoštevati okolje. Kompromise sklepaj, tudi če imaš prav. Če gresta Vesna Vuković in Damir Črnčec polovici Slovenije na živce, potem se ju znêbi. Tudi če sta normalna – česar sicer ne verjamem –, se ju znebiš. Reci: »Sorry, folk vaju ne mara, zame sta liability. Zaradi vaju nam pada podpora, tega pa ne morem tvegati.«

Enako si cincal z Bešič Loredanom. Dolgo si ga branil, potem pa na lepem odžagal. Gotovo si imel razloge za oboje, ampak to je narod še bolj zbegalo. Naučiti se komunicirati. Tvoj PR ni vreden počenega groša. Se zanašaš na občutek ali na svetovalce brez občutka za real life?

Zakaj si skenslal Marto? Zakaj Tatjano? Zakaj Mojco? Ni slabšega, kot da diplomatsko nakladaš in nič ne poveš. Ker s tem odpiraš prostor tračem. Folk verjame tistemu, ki jim je bolj simpatičen. In ti si Tatjano in Mojco skenslal šele, ko sta bili že vsem bolj simpatični od tebe.

Predvsem si se zaštrikal z Vukovićko. Ne razumeš, da gre Slovencem na živce domačijsko prerazdeljevanje denarja, služb, uslug. (Če jih ni zraven, seveda.) Potem pa molčiš in se izmikaš in poslabšuješ situacijo. In se čudiš, ko obveljaš za arogantnega in samovoljnega.

Jaz vem, da nisi. Me pa ne čudi, da te takega vidijo. To sem ti hotel in moral povedati. Pa brez zamere. Držim pesti zate.

Pa da ne boš kaj naredil Urški Klakočar Zupančič!