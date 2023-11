Med kaznovanimi je glede na objavo State Departmenta srbski politik Miša Vačić, ki je po trditvah ZDA sodeloval pri organizaciji ruskega referenduma na zasedenih območjih Ukrajine v septembru 2022.

Sankcije so doletele tudi nekdanjega srbskega ministra Nenada Popovića in z njim povezana podjetja. State Department trdi, da ima Popović tesne zveze s Kremljem in izkorišča svoje omrežje za lastno bogatenje.

Ministrstvo za finance pa je sporočilo, da uvaja sankcije proti posameznikom in podjetjem iz Bosne in Hercegovine, Črne Gore in Severne Makedonije, ki širijo ruski vpliv in imajo od tega koristi. Pri tem zavirajo ključne reforme in napredek pri pridruževanju držav Zahodnega Balkana EU, trdijo ZDA.