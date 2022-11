Nemški kancler je uvodoma na vrhu, ki se ga udeležuje tudi slovenski predsednik Borut Pahor, pozdravil dosedanja prizadevanja šestih držav Zahodnega Balkana - Albanije, BiH, Kosova, Severne Makedonije, Črne gore in Srbije - za pridružitev EU, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Šest držav Zahodnega Balkana pripada svobodnemu in demokratičnemu delu Evrope,« je dejal Scholz in dodal, da je Evropa popolna le z Zahodnim Balkanom. Ob tem je ocenil, da blaginje in stabilnosti te regije ni mogoče obravnavati ločeno od preostale Evrope.

Pozval je k okrepitvi prizadevanj za vključitev držav Zahodnega Balkana v EU, ki so se začela pred 20 leti. »Naša naloga je, da te obljube uresničimo,« je bil jasen kancler.

Dejal je tudi, da »nas brutalna ruska agresija proti Ukrajini sili, da stopimo skupaj in branimo svobodo Evrope«. V luči tega je med drugim pozval k premagovanju regionalnih sporov, predvsem med Beogradom in Prištino, in regiji zagotovil podporo Nemčije.

V ospredju današnjega vrha v Berlinu so sicer vprašanja energetske varnosti, zelene agende in regionalnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu. Predviden je tudi podpis več sporazumov, ki naj bi se nanašali na vzajemno priznavanje osebnih izkaznic ter univerzitetnih in strokovnih diplom. Poleg tega naj bi se voditelji omenjenih šestih držav regije dogovorili tudi o reformi in boljši povezanosti svojih energetskih sektorjev.