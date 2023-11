Bore malo, morda za nekaj posameznikov, za poplavno varnost pa nič, ker ni poskrbel za financiranje niti transparentno delovanje koncesionarjev in državnih služb za urejanje rek in je celo preusmeril znatna sredstva na druga področja. Prepričan sem, da je treba zadeve glede tega temeljito pregledati in postaviti krivca in krivce pred sodno vejo oblasti. Pregledati skratka vse koncesije od devetdesetega leta dalje, vse projekte in projektante, nadzornike, agencijo za vode in najbrž še koga, predvsem pa politike. Treba je skratka usmeriti tok odkrivanja mahinacij v pravo smer, da bi v bodoče resnično delovali tako, kot veleva kmečka logika, in ne tako, kot se nariše in napiše v pisarni, v glavah politikov in lobistov, ker nato voda vse odnese.

Minili so trije meseci in dve poplavi sta nam zopet pokazali, kako nepravilna je sanacija vodotokov; samo ob cestišču, ki poteka ob vodi, gradijo škarpe z betonskimi temelji, industrijska cona, kjer je bilo škode preko sto trideset milijonov, pa so naredili vse po starem, za oči lepše, sicer pa v osnovi popolnoma enako kot v preteklosti. Odgovornega do sedaj ni bilo, ki bi s svojo osebnostjo kaj jamčil, sanacije se delajo brez popolnega informiranja javnosti. Odplavilo je spet milijone, v strahu smo lahko za delovna mesta in ponovno za ogromno škodo. Na Ljubnem imamo sedaj tehnično pisarno, v javnosti poslušamo priznane strokovnjake, Srečka Šestana, Boštjan Šefica in predvsem Marjana Pipenbaherja, ki je povedal, da je bilo veliko narobe v preteklosti in kaj bi bilo treba izboljšati. Ja, kmečko logiko bi bilo treba uporabiti, kar je javno tudi izjavil v intervjuju na RTV odhajajoči predsednik Gasilske zveze Slovenije. Očitno veliko ljudi ve, kako bi bilo treba, samo politika, stroka in izvajalci ne. Tolikokrat jih je že presenetilo, pa še kar trobijo svoje in zapravljajo težko prigarani davkoplačevalski denar.

Torej bo le treba uporabiti vsaj nekaj kmečke logike in prepustiti občinam gospodarjenje na njenem območju in pričeti sanirati pritoke od zgoraj navzdol z mnogimi pregradami, lovilci gramoza in izlivni conami. Aktualna politika, ki obvladuje našo dolino, se pa naj neha hoditi slikat s ciničnimi smehljaji, deliti bombone in »meh«, ampak naj svojo volilno bazo nagovori za nekaj milijonov pomoči že apatičnim poplavljencem.

Upam, predsednik, da se zavedate resnosti problemov, kljub hudim pritiskom na vas.

Ivan Sovinšek, Ljubno ob Savinji