To je najvišje absolutno število, ki ga je zabeležila Amnesty International od leta 2015, ko je bilo na mednarodni ravni skupno usmrčenih 1634 ljudi. Kljub porastu števila usmrtitev pa v organizaciji ugotavljajo, da je bilo število držav, ki izvajajo smrtno kazen, najnižje v zgodovini.

Ob objavi poročila so opozorili, da poročilo ne vključuje na tisoče ljudi, za katere se domneva, da so bili usmrčeni na Kitajskem, ki je še vedno vodilni krvnik na svetu. Prav tako organizacija ni mogla predložiti številk za Severno Korejo in Vietnam, državi, za katere menijo, da se v veliki meri zatekajo k usmrtitvam.

»Velik porast zabeleženih usmrtitev je bila predvsem posledica politik iranskega režima. Iranske oblasti so namreč pokazale popolno zanemarjanje človeških življenj in povečale število usmrtitev za kazniva dejanja, povezana z mamili, kar je še dodatno poudarilo diskriminatoren učinek smrtne kazni na najbolj marginalizirane in obubožane skupnosti v Iranu,« je dejala Agnès Callamard, generalna sekretarka Amnesty International.

»Kljub nazadovanju, ki smo mu bili priča letos, zlasti na Bližnjem vzhodu, so države, ki še vedno izvajajo usmrtitve, vse bolj izolirane. Naša kampanja proti tej ostudni kazni deluje. Vztrajali bomo, dokler ne bomo odpravili smrtne kazni,« je še dodala.

V lanskem letu je bilo največ usmrtitev v Iranu, in sicer 74 odstotkov vseh. V Savdski Arabiji jih je bilo 15 odstotkov, povečalo pa se je tudi število usmrtitev Somaliji in ZDA.

V ZDA so se usmrtitve povečale z 18 na 24. V Idahu in Tennesseeju so predlagali celo zakona o izvajanju usmrtitev s strelskim vodom, medtem ko je zvezna skupščina Montane razmišljala o ukrepu za razširitev substanc, ki se uporabljajo v smrtonosnih injekcijah. V Južni Karolini pa so podpisali nov zakon za prikrivanje identitete ljudi ali pravnih oseb, ki sodelujejo pri pripravi ali izvedbi usmrtitev.

»Izbrano število ameriških zveznih držav je pokazalo srhljivo zavezanost smrtni kazni in brezčuten namen vložiti sredstva v odvzem človeških življenj. Usmrtitve s kruto novo metodo zadušitve z dušikom so se začele uporabljati tudi v Alabami, ki je sramotno uporabila to nepreizkušeno metodo za umor Kennetha Smitha v začetku tega leta le 14 mesecev po tem, ko je bil izpostavljen neuspelemu poskusu usmrtitve,« je ob tem povedala Callamard.

Kljub dejanjem nekaterih držav Amnesty International ugotavlja, da se je globalno stanje vendarle izboljšalo. Do danes je 112 držav v celoti odpravilo smrtno kazen, usmrtitve so zabeležili v 16 državah, kar je po njihovih podatkih najmanj do zdaj. V Belorusiji, na Japonskem, v Mjanmaru in Južnem Sudanu, ki usmrtitve izvedle leta 2022, niso zabeležili novih primerov. V Aziji pa je Pakistan razveljavil smrtno kazen za kazniva dejanja, povezana z mamili, medtem ko je bila obvezna smrtna kazen ukinjena v Maleziji.