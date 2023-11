Skratka: slovenska politika potrebuje uravnoteženo reformo reprezentativne demokracije, ki bo slonela na klasičnih grških principih. In zakaj je grška demokracija delovala? Zato, ker so v njej lahko sodelovali samo moški državljani, ki so odslužili vojsko in imeli dovolj premoženja. Odločala je smiselna elita svobodnih ljudi, ki tvorijo 20 odstotkov prebivalstva. Sužnji, ženske in tujci so iz nje izključeni. Kdo bo vodil državo in zasedel najpomembnejše funkcije, odloči žreb med enakopravnimi državljani.

V Katedrali svobode so demokracijo vrnili na Akropolo. Predlagajo, da imajo pravico do sodelovanja v demokratičnem procesu vladanja vsi polnoletni moški državljani, ki imajo več kot 2000 evrov neto mesečnega dohodka. V trenutkih negotovosti pa bi štirje stalni člani sveta modrecev Janez Janša, Milan Kučan, Borut Pahor in Anže Logar z žrebom izmed sebe izbrali tistega, ki bo vodil vlado z omejenim enoletnim mandatom. Molimo za rešitev njihovih duš.