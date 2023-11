Italija je v polfinalu pokala Billie Jean King prekinila slovensko pravljico ženskih teniških uspehov. Jasmine Paolini in Martina Trevisan sta bili po petih urah ogorčenega boja boljši od Tamare Zidanšek in Kaje Juvan, ki se je povrhu soočala z zdravstvenimi težavami. Kakšnimi, smo poročevalci izvedeli pet ur po koncu njenega dvoboja. »Kaja je imela zdravstvene težave na Kitajskem, virusno obolenje pa se je vleklo več tednov. Teden v Sevilli je bil zelo naporen, ni pa še imela vzpostavljenega imunskega sistema. To se je odrazilo v soboto na igrišču, ko se ji je imunski sistem sesul,« je sporočil fizioterapevt slovenske reprezentance Anže Kunaver.

Zadišalo po dvojicah

Martina Trevisan, 43. igralka na svetovni lestvici, je prekinila sijajni reprezentančni niz Kaje Juvan, ki je v najmočnejšem ekipnem tekmovanju na svetu doživela drugi poraz na zadnjih trinajstih dvobojih. Poraz na prvem obračunu polfinala je bil za Slovenijo boleč, saj je imela Ljubljančanka v prvem nizu številne priložnosti, da bi ga obrnila v svoj prid, med drugim je v podaljšani igri z dvojno napako zapravila priložnost za niz. Med dvobojem je bila Kaja Juvan povsem brez energije. Težko je dihala, hkrati pa ni mogla ustaviti tresenja rok. Vseeno se je borila do konca, čeprav je imela med dvobojem zdravniške kontrole. Toda energije, da bi dvoboj obrnila sebi v prid, ni imela. Italijanko je pred tem premagala na vseh treh medsebojnih dvobojih, kar nazorno kaže, da ji igra levoroke igralke ustreza.

V drugem izjemno kakovostnem dvoboju je Jasmine Paolini v prvem nizu pokazala, zakaj je bila kot 30. na svetovni lestvici najboljša posameznica dvoboja. Tamara Zidanšek (100.) je igrala spodbudno, a je tekmica kaznovala vsako manjšo napako Slovenke in zaključevala točke praviloma z izredno močnimi forhendi. Prvi niz je dobila s 6:2 in kazalo je na gladko zmago Italijank. Toda Konjičanka se je pobrala, nadaljevala odlične igre v Andaluziji ter drugi niz dobila s 6:4. V tretjem je bojevita Štajerka v uvodni igri tekmici odvzela servis ter povedla z 2:0. Po prizorišču se je razširil vonj po odločilni igri dvojic, do katerega vendarle ni prišlo. Jasmine Paolini je namreč v nadaljevanju dobila šest od sedmih iger ter z zmago s 6:2, 4:6, 6:3 svojo reprezentanco popeljala v veliki finale.

Jutri na počitnice v Dominikansko republiko

Medtem ko je Kaja Juvan ležala v hotelu, se je tiskovne konference po dvoboju udeležila le Tamara Zidanšek. Priznala je, da je sprva težko sprejela poraz, kar je občutil njen lopar. »Jezna sem bila, ker vem, da bi imeli v igri dvojic realno priložnost, da bi premagali Italijo. A je bila tokrat boljša in ji lahko zgolj čestitamo,« je priznala poraz Tamara Zidanšek. V nadaljevanju je ponosno povedala, da je bila s svojo igro izredno zadovoljna. Spremljanje njenega napredka v igri v Sevilli je bilo presenečenje celo za tiste, ki tenis spremljamo vsakodnevno, saj je v nekaj tednih izjemno napredovala v igri z bekhendom in začetnim udarcem, medtem ko je forhend ostal oster in natančen. »Res ne vem, zakaj sem v zadnjem obdobju tako napredovala. Potem ko sem v okolici Barcelone odigrala zelo slab dvoboj, sem na družbenem omrežju objavila, da imam težave z ramo ter da bom naredila vse, da bom lahko igrala na finalu ekipnega tekmovanja v Sevilli. Odtlej je vse potekalo po mojih željah. Z Blažem Kavčičem resnično dobro sodelujeva in si zaupava, tako da sem zelo optimistična,« nam je odgovorila Konjičanka.

V nadaljevanju pogovora o njeni športni prihodnosti nam je nekdaj 22. igralka sveta dejala, da pozna občutek, kako je biti del teniške elite. »A ga je precej lažje izgubiti kot obdržati. Prizadevam si, da bi ga spet našla. Zato potrebujem kakovostne dvoboje. Zavedam se tudi, da uspeha reprezentance v Sevilli ne bo lahko ponoviti, a skupaj moramo verjeti, da nam lahko uspe,« je prepričana Tamara Zidanšek, ki se še posebno veseli naslednjih dni. »V torek bom za deset dni odpotovala na dopust v Dominikansko republiko, kjer bom začela celiti poškodbo rame. Ko se bom vrnila, se bom začela pripravljati na novo sezono, od katere si veliko obetam.«

Selektorju bo konec leta potekla pogodba

»Odigrali smo zelo kakovosten dvoboj, v katerem smo imeli priložnosti za drugačen razplet, zato je bil poraz zelo boleč. Imeli smo nekaj smole z zdravstvenimi težavami Kaje, ki se je borila do zadnjih atomov moči. Dvoboj med Tamaro in Jasmine Paolini je bil eden najkakovostnejših, kar sem jih gledal v zadnjih letih. Odločilo je nekaj žog in Tamari se lahko le priklonim. Izjemno sem ponosen na vse igralke, ki so bile z nami v Sevilli in so pod mojim vodstvom sodelovale na reprezentančnih akcijah. Italija je izredno močna reprezentanca, pri kateri so vse igralke uvrščene znotraj najboljše stoterice na svetu. Pohvalil bi vsakega posameznika številne reprezentance, ki je pristavil svoj delež, da smo se uvrstili med najboljše štiri reprezentance na svetu ter spisali pravljico slovenskega tenisa in športa,« je bil po dvoboju potrt, a ponosen in ob Kaji Juvan in Tamari Zidanšek najzaslužnejši za uspeh v Sevilli Andrej Kraševec.

Selektorju reprezentance bo pogodba s Tenisom Slovenija potekla konec leta, svojo funkcijo pa opravlja osem let. »Z vodstvom teniške zveze se bomo usedli in usmerili pogled v prihodnost. Zastaviti si bomo morali nove cilje za naslednje triletno obdobje, ki jih bo rezultatsko težko preseči. Verjamem, da smo lahko še boljši, kot smo bili v Sevilli, da se lahko v pokalu Billie Jean King uvrstimo tudi v veliki finale. Sam sem še naprej pripravljen voditi reprezentanco,« je zaključil Andrej Kraševec.

Pokal BJK v številkah Finale: Kanada – Italija 2:0; Stakušič – Trevisan 7:5, 6:3, Fernandez – Paolini 6:2, 6:3, polfinale:Slovenija – Italija 0:2; Juvan – Trevisan 6:7 (6), 3:6, Zidanšek – Paolini 2:6, 6:4, 3:6, Češka – Kanada 1:2; Krejčikova – Stakušič 6:2, 6:1, Vondroušova – Fernandez 2:6, 6:2, 3:6, Krejčikova, Siniakova – Dabrowski, Fernandez 5:7, 6:7 (3).