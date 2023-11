Fortenova je v sredo na lastno pobudo in iz previdnosti iz svoje maloprodajne in veleprodajne mreže, med drugim tudi iz Konzuma, umaknila vse brezalkoholne pijače, ki jih proizvaja Coca-Cola.

Forenzična analiza brezalkoholne pijače, ki jo je v soboto v gostinskem lokalu na Reki spil najstnik in se zaradi opeklin požiralnika zdravi v bolnišnici, je v četrtek pokazala, da je pijača vsebovala močno alkalno vodno raztopino, najverjetneje sredstvo za pranje ali razmaščevanje. Vsi drugi vzorci pijač so bili zdravstveno ustrezni.

Hrvaška skupina Fortenova, ki je med drugim lastnica največjega slovenskega trgovca Mercator, je na svojih spletnih straneh danes objavila, da v svoje prodajne kanale vrača izdelke Coca-Cole na podlagi četrtkove objave hrvaškega državnega inšpektorata in pisnega obvestila družbe Coca-Cola.

Coca-Cola je sporočila, da je prejela poročilo državnega inšpektorata o nadzoru vzorcev njenih izdelkov. Poročilo je pokazalo, da so vzorci zdravstveno ustrezni, s čimer podjetje potrjuje, da so vsi izdelki, ki jih proizvaja in distribuira Coca-Cola HBC Hrvatska, zdravi in varni za uživanje.