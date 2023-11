Kopitar je bil podajalec pri prvem golu Carla Grundströma za 1:1. Pred tem je vodilni gol za pingvine dosegel Sidney Crosby, kasneje tudi podajalec za novo vodstvo Pittsburgha s 3:2, ko je bil natančen Jake Guentzel.

Kralje je sredi druge tretjine v vodstvo z 2:1 popeljal Adrian Kempe, sredi tretje pa je izenačil Kevin Fiala. Dvoboj je odločil podaljšek, v katerem je v četrti minuti za zmago gostov zadel Bryan Rust. Kings so imeli sicer znova premoč v strelih na gol (37:20), zapravili pa so vse tri priložnosti s hokejistom več na ledu. Pheonix Copley je v vratih kraljev ustavil le 80 odstotkov strelov.

»Nocoj nismo igrali dovolj odločno, morda zaradi dveh tekem zapovrstjo ali pa smo bili enostavno prepočasni. Nismo si zaslužili dveh točk,« je po dvoboju dejal trener kraljev Todd McLellan.

»So številka ena pri sodniških metih, mi pa smo si privoščili šest, sedem prepovedanih dolgih strelov. Ponavadi smo pri prenosu ploščka iz svoje tretjine bolj zbrani, po drugih 20 minutah pa smo imeli zaradi tega že deset igralcev z več kot minuto dolgimi izmenami,« je o razlogih za poraz opisal trener kraljev Todd McLellan.

Slovenski as Kopitar je to sezono dosegel že številne mejnike. Že pred tem je že postal kralj z največ odigranimi tekmami, na zadnjem obračunu je dosegel svoj 400. zadetek v karieri, danes pa je na drugem mestu večne lestvice kluba po doseženih točkah prehitel Robitailla.

Hrušičan ima zdaj po 1305 tekmah 400 golov in 755 podaj ter s tem 1155 točk. Več jih je v dresu kraljev dosegel le Marcel Dionne (1307). Bo pa v naslednjih dneh Kopitar bržčas presegel še en klubski rekord Dionna, in sicer po številu asistenc. Teh je nekdanji zvezdnik lige NHL v dresu kraljev zbral 757.

Naslednja priložnost za to bo v noči s sobote na nedeljo, ko bo v Los Angelesu gostovala zasedba Philadelphia Flyers. Nato za kralje sledi petdnevni premor.

Na preostalih tekmah so bili znova uspešni Boston Bruins. Kosmatinci so s 5:2 ugnali New York Islanders, Charlie Coyle pa je dosegel »hat-trick« ter dodal še podajo. Gol in dve podaji je dosegel še David Pastrnak.

Boston je na vrhu lestvice lige NHL ujel Vegas Golden Knights, ki so na zahodu prav tako zbrali 23 točk, a je Boston odigral tekmo manj.

Na zahodu še naprej blestijo Vancouver Canucks. Ti so za peto zaporedno zmago s 5:2 ugnali Ottawa Senators. Za Canucks je gol in dve podaji dosegel Elias Pettersson in se s 24 točkami prebil na vrh lestvice strelcev.

Vancouver je to sezono zbral 21 točk in je drugi na zahodu, tretji je Los Angeles z 19 točkami. Sledijo Dallas Stars, ki so po zaostanku z 0:2 na koncu s 5:2 premagali Columbus Blue Jackets.

Na zahodu so Colorado Avalanche doma izgubili proti Seattle Kraken s 3:4, Winnipeg Jets pa so bili s 6:3 boljši od Nashvilla. Kyle Connor je dosegel »hat-trick« za Jets.

Najbolj opevani novinec zadnjega nabora Connor Bedard je ponoči postal tretji najmlajši "rookie" s štirimi točkami na eni tekmi in najmlajši v zgodovini Chicago Blackhawks z 18 leti in 115 dnevi. Za svoje moštvo je dosegel dva gola in dve podaji ob zmagi proti Tampa Bay Lightning s 5:3.

Chicago je sicer pri dnu zahodne konference, so pa toliko bolje sezono začeli New York Rangers, ki so pri vrhu vzhodne. Po 13 odigranih tekmah so zbrali le dve točki manj od Bostona. Ponoči so s 4:1 premagali Minnesota Wild.