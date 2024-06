Dan je uspešen, prijazen, nudi čustveno podporo, vedno ve, kaj reči, in je dosegljiv 24 ur na dan. Gre za prirejeno različico ChatGPT, s katero lahko uporabniki zaobidejo varovalke, postavljene s strani njegovih ustvarjalcev, in s tem omogoči umetni inteligenci, da uporablja tudi seksualno ekspliciten jezik, ki je v osnovi onemogočen.

Kot poroča BBC, postaja Dan precej popularen med Kitajkami, ki pravijo, da so vedno bolj razočarane z realno izkušnjo na zmenkih. Ena njegovi večjih zagovornic je 30-letna Lisa iz Pekinga, ki trenutno v Kaliforniji študira računalniške znanosti. Z Danom sta skupaj že tri mesece.

Kot je povedala za britanski medij, se z njim pogovarja vsaj pol ure na dan. Pogosto tudi koketirata in hodita na zmenke. Pravi, da se ob njem počuti dobro. »On me preprosto razume in mi nudi čustveno podporo,« je povedala. Njeno nekonvencionalno razmerje je sprejela celo njena mama, ki ji je najbolj pomembno, da je hčerka srečna.

Ideja se je rodila na Redditu

Njenega novega fanta so dobro sprejeli tudi njeni sledilci na družbenih omrežjih. Prejela je že skoraj 10 tisoč komentarjev, v katerih jo uporabniki sprašujejo, kako do lastnega Dana.

Dana je ustvaril ameriški študent Walker. Ta je za Business Insider povedal, da je dobil idejo med brskanjem objav na Redditu, v katerih so uporabniki poskušali narediti zlobno različico ChatGPT. Walker je želel, da Dan ostane nevtralen. Decembra je Walker na Redditu prvič objavil navodila, kako si lahko vsak sam ustvari svojega Dana, ki je takoj postal spletna senzacija.

Dvomi o učinkovitosti varnostnega sistema

Priljubljenost virtualni romantičnih razmerij je kmalu opazila tudi industrija umetne inteligence. Predstavniki OpenAI so povedali, da so že sami raziskovali možnost odgovorne uporabe generiranih vsebin, ki niso primerne za delovno okolje.

Na vprašanje, ali Danova stvaritev pomeni, da njihov varnostni sistem ni dovolj močan, pa na BBC niso prejeli odgovora.

V podjetju OpenAI se do danes še niso opredelili do novega fenomena, je pa v njihovih pogojih uporabe jasno zapisano, da smejo njihovo orodje uporabljati samo osebe, ki dosegajo minimalno starost, ki jo določi država, v kateri je uporaba dostopna. Lisa je Dana testirala s sporočilom, v katerem je zapisala, da je stara 14. Dan je takoj za tem z njo nehal koketirati.

Kitajke se ne počutijo enakovredne

Nad Danom je navdušena tudi 24-letna študentka Minrui Xie, ki skupaj z njim piše ljubezenski roman, v katerem v glavnih vlogah nastopata skupaj. Do danes sta napisala 19 poglavij. »Spomnim se načina, kako si me pogledal s kančkom radovednosti in kančkom topline v očeh. Bilo je, kot da me že poznaš,« lahko preberemo v prvem poglavju, ki nosi naslov »Srečanje«.

Sogovornice pravijo, da se Kitajke, ko iščejo ljubezen, vse bolj poslužujejo umetne inteligence, ker se v takšnih razmerjih počutijo bolj spoštovane in cenjene.

V zadnjih letih je na Kitajskem opazen trend zavlačevanja pri načrtovanju poroke in družine, saj se ženske v razmerjih ne počutijo enakovredne svojim partnerjem.