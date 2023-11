Kohezijski minister Aleksander Jevšek je uvodoma izpostavil, da je ministrstvo od prvega zasedanja odbora v marcu vzpostavilo vse potrebne podlage in navodila, da se je izvajanje programa evropske kohezijske politike 2021-2027 lahko začelo. »Objavljeni so bili že prvi razpisi in potrjeni prvi projekti. Do sedaj je bilo razpisanih za dobrih 60 milijonov evrov sredstev, do konca leta lahko pričakujemo, da se bo ta številka dvignila na okoli 180 milijonov evrov,« je napovedal.

Med avgustom in oktobrom je bila v luči avgustovskih poplav po njegovih besedah glavna naloga ministrstva priprava vloge za solidarnostni sklad EU. »Zaradi ujme bomo v kratkem pripravili izhodišča za spremembo programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, pri čemer bo ključna dinamika izvajanja tistih ukrepov, ki bodo prispevali k odpravi posledic ujme in večji odpornosti Slovenije na naravne nesreče. Ob tem si bomo še naprej prizadevali za stalen in odprt dialog s predstavniki Evropske komisije za iskanje najboljših rešitev za državljane Slovenije,« je pojasnil Jevšek.

Državni sekretar na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj ter predsednik odbora za spremljanje Marko Koprivc je poudaril pomen odbora in njegove raznolike, široke sestave. »Ministrstvo je v luči tega že izvedlo dogodek, ki je bil namenjen predstavitvi in razpravi o možnostih in priložnostih, ki jih nudi evropska kohezijska politika pri reševanju izzivov in potreb starejših. Do konca tega leta bomo pripravili še dogodek na temo mladih,« je povedal.

Člani odbora so se seznanili z napredkom izvajanja programa, z operacijami strateškega pomena ter z načrti do konca leta 2023 in v letu 2024. Predstavljene so bile aktivnosti organa za računovodenje in organa za revidiranje, komunikacijske aktivnosti v okviru kohezijske politike 2021-2027, osnutek načrta vrednotenj, predlog sprememb meril za izbor operacij v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Predstavljen je bil tudi koncept Novi evropski Bauhaus.

V obdobju 2021-2027 ima Slovenija iz programa evropske kohezijska politike na voljo skupaj 3,2 milijarde evrov. Od tega lahko 1,6 milijarde evrov črpa iz sklada za regionalni razvoj, 718 milijonov evrov iz kohezijskega sklada, 636 milijonov evrov iz socialnega sklada plus ter 259 milijonov evrov iz sklada za pravični prehod.