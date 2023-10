Kohezijska sredstva: Priprava projekta zahteva skrbno načrtovanje

Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije, z njeno pomočjo tudi v Sloveniji uresničujemo številne projekte. Trenutni trendi gredo v smeri hitrih sprememb, ki jih narekujeta zeleni in digitalni prehod, temu bodo tudi namenjena sredstva v višini 3,2 milijarde evrov v obdobju do leta 2027, z možnostjo izkoriščenja do leta 2029.