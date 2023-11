Minula noč je v Piranu minila mirno in sirena, ki opozarja ob visoko plimo, se ni oglasila je pojasnil namestnik poveljnika civilne zaščite v občini Piran Peter Ventin. Obalo je nazadnje preplavilo v noči na nedeljo. Do nedelje zvečer so uspeli umakniti skale, ki so ovirale promet ob obali, je še povedal.

Z Okolja Piran so sporočili, da je na cesti ostalo le še nekaj kamenčkov in peska. Ker je vreme danes lepo, pa pričakujejo, da bodo z deli danes zaključili. Koliko bo stala obnova valobrana, še ni znano. Tudi v piranskih lokalih, kjer so valovi razbili stekla in jih je poplavila morska voda, še ocenjujejo škodo.