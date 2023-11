Okužbe naglo naraščajo, cepi pa se komaj kdo

Tudi letos je na voljo brezplačno cepljenje proti gripi, covidu-19 in za nekatere starostne skupine proti pnevmokoknim okužbam. Preverili smo, kako so se te naloge lotili v osnovnem zdravstvu: kje so termini takoj zasedeni in katera cepljenja so redka.