Lionel Andrés Messi Cuccittini, ki je danes prejel že osmi pokal zlata žoga , se je rodil 24. junija 1987 v Rosariu v Argentini očetu Jorgeju Horaciu Messiju in materi Celiji Marii Cuccittini kot tretji od štirih otrok. Pod očetovo taktirko je že od zgodnjega otroštva začel razvijati svojo strast do nogometa, njegova babica pa je napovedala, da bo Lionel nekoč postal najboljši nogometaš na svetu. Ko je bil star štiri leta, ga je odpeljala na trening v lokalni nogometni klub Grandoli, vendar ga je trener Salvador Aparicio sprva zavrnil, ker je bil premajhen za igranje. Njegova babica je Aparicia ga je menda tako močno nagovarjala, da je malemu Leu na koncu le dovolil igrati, kar se je očitno izplačalo, saj je nadarjeni deček že na svoji prvi tekmi dosegel dva gola.

Pomanjkanje rastnega hormona

Pri šestih letih se je Leo preselil v Newell’s Old Boys, kjer je kmalu pokazal svoj razkošni talent. V klubu je igral do leta 2000, v tem času pa je na 176 tekmah dosegel kar 234 golov.

V tistem času so mlademu zvezdniku po številnih testih zaradi njegove nizke rasti postavili zaskrbljujočo diagnozo – pomanjkanje rastnega hormona. Messijevi starši si niso mogli privoščiti dragega zdravljenja, ki bi v telo malega Lea dostavilo manjkajočo količino rastnega hormona. Ekipa Newell’s Old Boys je obljubila pomoč, ki pa ob tedanji gospodarski krizi v Argentini ni bila zadostna. Leovi družini je na srečo uspelo urediti preizkušnjo v španskem velikanu Barceloni.

Prva pogodba na papirnatem robčku

Ko je vodja Barcelone Carles Rexach videl Messija, je bil navdušen nad njegovimi sposobnostmi, a Barcelona je dolgo oklevala, zato je Messijev oče Jorge postavil ultimat, da če ne bodo podpisali pogodbe z njegovim sinom, se bodo usedli na letalo in odleteli domov. Carles Rexach se je odzval zelo hitro. Vzel je robček, ki je ležal na mizi, in družini dal besedo, da bodo Messija sprejeli v ekipo. Na robček je napisal pogoje, ki so vključevali tudi nadomestilo za stroške zdravljenja dečka v Španiji.

Februarja 2001 se je Messijeva družina preselila v Barcelono in Messi je postal del prestižne akademije La Masia. V rekordnem času je prešel več mladinskih stopenj in pri 16 letih debitiral kot profesionalni igralec.

Uspehi z Barcelono

Leta 2005 je s 17 leti postal najmlajši igralec, ki je do tedaj zadel v španski La Ligi. Sezona 2004/2005 je bila za katalonsko ekipo tudi sicer izjemna in Barceloni je z Messijem po dolgem času spet uspelo osvojiti naslov prvaka.

V sezoni 2006/07 je Messi odigral 36 tekem in dosegel 17 zadetkov, nogometni svet pa ga je že začel primerjati z legendarnim Diegom Maradono. K temu je pripomogel predvsem nepozaben gol iz leta 2007, ki ga je Messi dosegel na tekmi proti Getafeju, ko se se je sprehodil okoli šestih igralcev in dosegel gol.

Messijevo delo na igrišču ni ušlo izpred oči niti samemu Diegu Maradon, ki je je dejal, da je videl fanta, ki je genij in bo zavzel njegovo mesto v argentinskem nogometu.

Rivalstvo z Ronaldom

Messi je postal simbol Barcelone in osvojil več prestižnih nagrad. V zgodovino kluba se je med drugim vpisal, ko je 1. februarja 2009 dosegel 5000. gol Barcelone v La Ligi. Med navijači se je v tem čsu začelo rivalstvo s Cristianom Ronaldom iz Reala, ugibanje o tem, kdo je boljši igralec, pa tudi dandanes še vedno ostaja tema pogovorov. Leto 2010 je bilo za neustavljivega Messija leto hat-trickov. V tej sezoni mu jih je uspelo doseči kar šest. Postopoma je postal junak vsake tekme in podiral rekord za rekordom..

Messi je za Barcelono v La Ligi dosegel 132 golov. Med njegovimi najuspešnejšimi sezonami je bila sezona 2011-2012, ko je dosegel 73 golov in 34 podaj, leto 2012 pa je je končal z neverjetnimi 91 goli.

Zaradi njegovih uspehov v Barceloni in številnih nagrad je tudi argentinska reprezentanca začela polagati velike upe v ponovno osvojitev svetovnega prestola, a se to ni in ni zgodilo to ni zgodilo. Argentina je bila naslovu najbližje leta 2014, ko je v finalu izgubila z Nemčijo (1:0).

Dve leti pozneje je Messi s solzami v očeh sporočil, da končuje kariero v reprezentanci, a se pozneje premislil. Z Argentino je leta 2021 le dosegel tudi reprezentančni uspeh na južnoameriškem prvenstvu Copa América, kjer so gauči v finalu premagali Brazilijo z 1 0.

Grenak odhod iz Barcelone in osvojitev naslova svetovnega prvaka

Leta 2020 je Messi začel razmišljati o odhodu iz Barcelone. Razlog naj bi bila izguba zaupanja v vodstvo in dokončna izguba potrpljenja po porazu v četrtfinalu Lige prvakov, ko je Barcelono z rezultatom 8:2 dobesedno razbil münchenski Bayern.

Messijeva prihodnost v Barceloni je bila do avgusta 2021 nejasna. Ker je katalonski klub že dlje časa presegal zgornje meje plač za igralce, ob tem pa je tudi brez Messijeve pogodbe imel precejšnje dolgove, si Messija preprosto ni mogel več privoščiti.

V boju zanj je zmagal francoski velikan Paris Saint-Germain. Zvezdnik je odločitev o odhodu iz Barcelone po 21 letih sporočil na zelo čustveni tiskovni konferenci,. V Parizu je Messi preživel dve sezoni, v katerih je obrakrat osvojil francoski naslov. Manj uspešen je bil v Ligi prvakov, zato se je julija letos odločil za selitev v ZDA k Interju iz Miamija in z njim avgusta osvojil ligaški pokal.

Vrhunec kariere pa Messi je doživel na lanskem svetovnem prvenstvu v Katarju, ko se je z osvojitvijo naslova po zmagi nad Francijo dokončno zapisal ob bok Peleja in Maradone.

Dobrodelnež, ki pa včasih pozabi plačati davke

Messi je znan tudi po svojih dobrodelnih namenih. Med svojo kariero ni pozabil na zdravstvene težave, ki jih je imel kot otrok, zato je ustanovil svojo dobrodelno organizacijo, ki si prizadeva za diagnosticiranje različnih otroških bolezni in krije stroške zdravljenja v Španiji. Kot ambasador za človekove pravice otrok pri Unicefu je leta 2013 doniral 600.000 evrov za obnovo otroške bolnišnice. Istega leta je bila na dražbi za pomoč žrtvam cunamija za več kot 5 milijonov dolarjev prodana zlata replika njegove leve noge.

Leta 2017 se je Messi poročil z Antonelo Roccuzzo, ki je bila njegova otroška ljubezen. Njuno ljubezensko zgodbo so spremljali vzponi, padci in tudi razhod, po katerem sta se vrnila drug k drugemu, danes sta ponosna starša trem sinovom.

Poleg svetlih trenutkov je Messijevo kariero zaznamoval tudi madež zaradi utaje davkov.. Z očetom, ki je delal kot njegov zastopnik, sta bila obtožena in obsojena zaradi davčne goljufije. Messi se je branil s tem, da je bil osredotočen na nogomet, računovodstvo pa zaupal očetu in odvetnikom. Vendar to za sodišče ni bilo dovolj. Obsojen je bil na 21 mesecev, njegov oče Jorge pa na 15 mesecev, vendar nista šla v zapor, temveč sta bila izpuščena s pogojno kaznijo in mastno denarno odškodnino. Leo je moral plačati dva milijona evrov, Jorge pa pol milijona manj.