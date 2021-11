Kot pri vseh podelitvah individualnih priznanj v moštvenih športih se krešejo mnenja. Nič drugače ni bilo niti pri podelitvi letošnje zlate žoge, nagrade, ki jo za najboljšega nogometaša tradicionalno podeljuje francoska revija France Football. Že sedmič je namreč romala v roke čudežnega Argentinca Lionela Messija, ki je z reprezentanco osvojil južnoameriško prvenstvo in bil najboljši strelec tekmovanja, z Barcelono pa prišel do španskega pokala. Kljub temu so mnogi mnenja, da bi si tokrat priznanje vendarle zaslužil Poljak na delu pri Bayernu Robert Lewandowski, ki je bil v glasovanju drugi.

Triintridesetletni Lewandowski je bil na dobri poti, da prestižno nagrado osvoji za leto 2020, a je zaradi pandemije koronavirusa na koncu niso podelili, pa čeprav so dokončali vsa evropska tekmovanja in domača prvenstva. Tudi v letošnjem letu je Poljak blestel in z Bavarci osvojil domače prvenstvo ter klubsko svetovno prvenstvo, na koncu pa se moral zadovoljiti zgolj z nazivom napadalec leta. Novo nagrado kopa za najboljšega mladega nogometaša do 23 let je dobil Pedri (Barcelona), nagrado jašin za najboljšega vratarja pa so podelili Italijanu Gianluigiju Donnarummi (AC Milan, PSG).

Lewandowski je na koncu v glasovanju zbral 33 točk manj od Messija in 120 več od tretje uvrščenega v Braziliji rojenega Italijana Jorginha (Chelsea). Do desetega mesta so se zvrstili še Karim Benzema (Real Madrid), Ngolo Kante (Chelsea), Cristiano Ronaldo (Juventus, Manchester United), Mohamed Salah (Liverpool), Kevin de Bruyne (Manchester City), Kylian Mbappe (PSG) in Donnarumma. Da bi si v letu 2020 zlato žogo zaslužil Lewandowski, je v govoru priznal tudi Lionel Messi. »Ne morem mimo tega, da ne bi omenil Roberta Lewandowskega. Zame je privilegij, da sem se za nagrado boril s takšnim izjemnim nogometašem. Vsi se strinjamo, da bi si lani zaslužil to nagrado. Kot tudi, da bi mu jo France Footbal enostavno moral podeliti in bi jo moral imeti v domači vitrini. Tudi v letošnjem letu je prikazoval izjemne predstave. Kljub temu da ni več rosno mlad, iz leta v leto napreduje in s številnimi goli dokazuje, kako izjemen napadalec je. Tokrat je dobil nagrado za najboljšega napadalca. Ima veliko možnosti, da naslednje leto stoji tu namesto mene. Vsi bi mu to privoščili. Znova namreč igra izjemno, poleg tega pa v velikanu, kot je Bayern.«

Med tistimi, ki se ne strinjajo s tem, da je zlata žoga pripadla Messiju, je denimo vezist Reala Madrid Toni Kroos. »Ni dvoma da je Messi ob Cristianu Ronaldu najboljši nogometaš zadnjega desetletja. Zagotovo pa ne letošnjega leta. Pred njim bi zagotovo morala biti Benzema in Lewandowski, pa tudi Ronaldo.« Svoje je dodal tudi legendarni španski vratar Iker Casillas. »Po tokratnem večeru izredno težko še verjamem v kredibilnost individualnih nagrad v nogometu.«