Novi iphone 15 pro max je največji, najzmogljivejši in najdražji jabolčni telefon tega leta. Navzven se od prejšnje generacije na prvi pogled ne razlikuje ravno mnogo. Bolj je govora o več majhnih posodobitvah.

Prva se nanaša na zamenjavo materiala ohišja telefona. Lani je bilo to iz jekla, letos pa je Apple presedlal na aluminij. Slednjega so za bolj premijski vtis na površju oblekli v tanko plast titana. Rezultat spremembe je 19 gramov lažja naprava, čeprav je malenkost debelejša. Telefon v dlani sedi lepše kot lanski model. K temu so pripomogli nekoliko zaobljeni robovi ob stičiščih zaslona in ohišja ter ohišja in hrbtišča.

Še ena novost je slovo od mehanskega gumba za izklop zvonjenja mobilnika. Zamenjala ga je akcijska tipka. Gre za posodobitev, ki je pravzaprav nismo potrebovali. Vsaj v tej obliki ne. Tipko je sicer mogoče programirati za zagon poljubne aplikacije ali funkcije, kot so svetilka, kamera, snemalnik zvoka ... in preklop na tihi način. Je pa z uvedbo še ene običajne tipke iphone postal bolj dolgočasen. Poleg tega je pri starem premičnem mehanskem gumbu uporabnik že na otip vedel, ali je telefon nastavljen na zvonjenje ali na tihi način.

Najodmevnejša novost je seveda prehod z Applovega lightning porta na USB-C. Uporabniki starih iphonov naj ob tem ne bodo zaskrbljeni. Novi kabel je priložen v škatli. Ker je bil vhod, ki gre v polnilnik pri iphonih, že zadnja leta USB-C, pa bodo z novim kablom povsem združljivi tudi stari polnilniki za iphone. Poleg tega pa še kup drugih kablov in polnilnikov, ki jih že imate po stanovanju. Vključno s polnilnikom in kablom za macbook in ipad. S prehodom na USB-C so se izboljšale tudi nekatere funkcionalnosti iphona 15 pro max. Med drugim je mogoče telefon prek tega kabla povezati tudi na monitor ali televizijo ter tja zrcaliti zaslon mobilnika. Pospešil se je prenos podatkov, a ne s kablom, ki je priložen v škatli. Kdor hoče to, mora kupiti drugega. Napredka pa ni pri hitrosti polnjenja. To je 25-vatno (W). Dobro za dolgoživost baterije, uporabnik pa si bo moral za zvrhanje vzeti kakšno uro. Kapaciteta baterije je sicer 4441 miliamperskih ur (mAh). Magsafe brezžično polnjenje je 15-vatno. V osnovni različici ima iphone 15 pro max 256 GB prostora za shranjevanje in 8 GB delovnega spomina. Proti vodi je odporen po standardu IP68, kar pomeni do pol ure na globini do šest metrov.

Zaslon OLED je v primerjavi z lanskim letom praktično nespremenjen. Diagonala je ostala 17 centimetrov (6,7 palca) z ločljivostjo 2796 x 1290 oziroma gostoto 460 pik na palec (ppi). So pa nekoliko stanjšali obrobo. Zato je naprava tudi malenkost manjših dimenzij. Zaslon je še naprej zaščiten s »keramičnim ščitom«, osveževanje slike je prilagodljivo od 1 do 120 hercev (Hz), najvišja svetilnost pa ostaja pri 2000 kandelah. So pa posodobili »vedno vklopljen« zaslon (Allways-On display), da je zdaj lahko zares vklopljen.

Sredi čela zaslona se zopet vrača »dinamični otok«. Gre za črno polje okoli prednjih kamer oziroma tipal. Otok je dinamičen, ker se črnina lahko razteza, v njej pa se izpisujejo opombe in meniji za nadzor aplikacij, kot je spotify. Gre za srednje zanimiv lišp, ki sicer obljublja neki nov pristop k interakciji z mobilnikom, a večinoma ne prinese nič ključnega. Hkrati otok, ki je neprimerljivo večji od malih črnih pik na zaslonih večine androidov, deluje veliko bolj vsiljivo, ko na telefonu gledamo videovsebine. Pri youtube formatu težav ni, pri televizijskem formatu pa se del otoka že vriva v sliko. Pri kinoformatu je otok v celoti v sliki in kot dolg črni madež kazi izkušnjo. Škoda, da je Apple tako goreč zagovornik odklepanja s prepoznavo obraza, da zaradi tega trpi tisto, zakaj sploh ima smisel imeti velike telefone s tako dragimi zasloni.

Naravne barve fotografij in petkratna povečava

Podrobnosti so v igri tudi pri kamerah. Ločljivost teh ostaja enaka lanskim. Prednja ima ločljivost 12 milijonov pik (MP), na hrbtu pa najdemo glavno z ločljivostjo 48 MP, teleskopski teleobjektiv z ločljivostjo 12 MP in ultraširokokotno kamero z ločljivostjo 12 MP. Najbolj očitna novost je petkratna optična povečava s teleobjektivom, ki je nadomestila lansko zgolj trikratno. Za boljše rezultate pa skrbi tudi novi procesor a17 pro.

Najbolj dolgočasna je ultraširokokotna kamera. Je na nivoju cenovnega razreda in barvno usklajena s fotografijami drugih kamer. Se pa podrobnosti ob povečavi hitro izgubijo. Čeprav zna biti slika v slabši svetlobi nekoliko zrnasta, je na delu tudi likanje podrobnosti. Veliko več podrobnosti v fotografijo spravi glavna kamera. Rezultati so odlični. Vseeno pa po številu podrobnosti ne doseže polne ločljivosti Samsungovega galaxy s23 ultre. Ampak tisto so datoteke s 34 MB in bolj za posebne priložnosti, medtem ko so iphonove fotografije velike 6 MB. Petkratno približane fotografije držijo standard, ki ga postavijo preostale kamere. Sebki so zelo naravni. Med novostmi je tudi možnost, da običajne fotografije kasneje spremenimo v portrete z zamegljenim ozadjem. Stvar deluje, včasih pa tudi ne. Predvsem se ni mogoče stoodstotno zanesti, da bo telefon vselej omogočil pretvorbo. Ko jo, se nam je tudi že zgodilo, da je izostril zgolj obraz, telo pa zameglil. Ko se stvar izide, so rezultati zelo dobri. Nemirni otroci medtem še naprej ostajajo križ za jasne fotografije.

Tudi pri nočni fotografiji se od hrbtnih kamer najslabše odreže ultraširokokotna. Kader je sicer svetel, ni pa dovolj oster. Glavna kamera je v tem vidiku veliko boljša. Teleobjektiv pa žrtvuje nekaj svetlobe za bolj izostrene in manj presvetljene podrobnosti v daljavi. Sebki so temni in medli.

Iphone 15 pro max je korak naprej, a zelo skromen korak. Osnovna različica stane 1556 evrov.