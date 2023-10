»Včeraj se je zgodila oblastna predstava, ki jasno kaže v kakšni Ljubljani bomo živeli pod diktaturo Zorana Jankovića in politike kapitala, ki skrbi le za elite. To se je pokazalo ob otvoritvi t.i. javnega prostora, ki se oglašuje s sloganom: 'Rog je vaš,'« so v izjavi za medije po četrtkovem dogajanju pred Centrom Rog, kjer so uradno odprtje spremljali protesti, na katerih je tudi s solzivcem in pendreki posredovala policija, uvodoma zapisali v prostorski koaliciji Neuporabnic Roga. Na novinarski konferenci, kjer so rekonstruirali dogajanje so sporočili, da so se na protestih zbrali s ciljem izražanja »nestrinjanja z nasilnimi gentrifikacijskimi projekti, ki v Ljubljani dvigujejo najemnino, sekajo drevesa, krčijo javni prostor in ga širijo za turizem in bogate. Vse ostale pa odrinja na obrobje.« Zatem so poudarili, da ko so ob uradni otvoritvi nekateri udeleženci želeli vstopiti na prireditev v javni prostor, so jih varnostniki ustavili, da je dogodek zgolj za povabljene.

»Varnostniki so želeli zbrano množico pred vhodom odriniti stran od vrat, ljudje pa se niso imeli kam umakniti, zato je prišlo do nekaj fizičnega kontakta. Kmalu za tem je pred vhod prišel kordon policistov in začeli ljudi odrivati. To je situacijo bistveno poslabšalo, saj so ob tem nekateri obiskovalci padli po tleh. Enega izmed protestnikov je pri tem varnostnik zagrabil s prijemom za vrat in ga ob izrekanju kletvic z glavo nasilno potisnil ob vhodna vrata,« so protestniki med drugim opisali dogodke. Prav tako so po njihovih besedah policisti precej daleč od vhoda iz množice potegnili enega od protestnikov in ga želeli odpeljati. Odgovora, zakaj je oseba v postopku, od policistov niso dobili, protestnika pa so »brez obrazložitve odvlekli v policijsko vozilo in odpeljali na postajo.« Ob tem so tudi navedli, da so policisti s ščiti in pendreki potisnili dva protestnika na tla. Na protestih je, kjer je posredovala tudi specialna enota policije, so uporabili tudi solzivec. »Ljudi, ki se niso želeli umakniti iz javne površine so odrivali in tepli s pendreki, četudi so ljudje zgolj skandirali slogane in zahtevali, da izpustijo aretirane posameznike. Več policistov se je verbalno znašalo nad ljudmi, se jim posmehovalo,« so še protestniki opisali dogajanje. Ena od oseb, »ki je že prejela solzivec v usta, pa je celo med odhajanjem dobila še eno dozo v levo roko, spet druga je utrpela opekline po rokah.« Dve osebi pa sta »zaradi policijskega nasilja« pristali na urgenci. Pred Center Rog je policija pripeljala tudi dva psa z nagobčniki.

Zaradi dogajanja na protestih so Neuporabniki Roga pristojne pozvali, da »uvedejo parlamentarni nadzor nad delom policije zaradi nesorazmerne in neupravičene uporabe sile.« Poleg tega pa še izpostavili, da »ker poznamo manevre Zorana Jankovića, vemo tudi, kaj sledi - to je medijska kampanja blatenja.« Ogorčenost nad četrtkovim dogajanjem so izrazili tudi v sindikalni konfederaciji Glosa - Zasuk, kjer so medije in inšpekcijske službe pozvali, naj pod drobnogled vzamejo »številne domnevne kršitve« pri vzpostavljanju Centra Rog. Po poročanju STA je podporo Neuporabnikom Roga prišla izrazit tudi poslanka Levice Nataša Sukić, ki glede na izraženo zahtevo namerava predlagati sklic seje odbora DZ za notranje zadeve ter komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti.

Policija je potrdila uporabo prisilnih sredstev

Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so za N1 potrdili uporabo solzivca, telesne sile, policijskega psa, palice in sredstev za vezanje ter vklepanje v specifičnem delu večera. »Policisti so udeležence shoda ves čas pozivali, naj upoštevajo ukaze in prenehajo s kršitvami, saj bodo v nasprotnem primeru uporabljena prisilna sredstva. Množica tega ni upoštevala, ampak je pričela še močneje potiskati policiste ob stekleno steno objekta. Ker drugače ni bilo mogoče vzpostaviti javnega reda, so bili na kraj napoteni tudi policisti posebne policijske enote, ki so se postavili med objekt, in udeležence shoda s telesno silo pričeli odrivati, ti pa ukazov policistov še vedno niso upoštevali,« so med drugim za N1 zapisali na PU Ljubljana. Prav tako po navedbah PU Ljubljana sta okoli 20.30 policista na Trubarjevi ulici pristopila do moškega, ki je pred tem vrgel pločevinko v policiste in z njim želela opraviti postopek ugotavljanja identitete, pri čemer moški ni želel sodelovati, v postopek pa se je vmešal še drug moški in pozval tudi druge udeležence shoda. »Zaradi zagotovitve varnosti postopka so policisti posebne policijske enote morali uporabiti prisilna sredstva,« so tudi zapisali. Poleg tega so na PU Ljubljana tudi navedli, da so policisti ukrepe varovanja »ves čas stopnjevali glede na spreminjajoče se varnostne razmere in uporabljali prisilna sredstva po načelu nujnosti in sorazmernosti z namenom vzpostavitve javnega reda in miru ter odvrnitve napadov nanje«. Po vzpostavitvi javnega reda in miru so dve osebi privedli na policijsko postajo, ker drugače ni bilo mogoče ugotoviti njune identitete. Obe osebi so po končanem postopku izpustili in jima izdali plačilna naloga. Še eno osebo so zaradi kršitve javnega reda in miru pridržali, ji zaradi slabega počutja na kraju nudili zdravniško pomoč in jo kasneje odpeljali v prostore centra za pridržanje. Po podatkih policije, ki jih prav tako navaja N1, so neznani storilci z grafiti poškodovali tudi dve službeni vozili policije. »Ugotovljeno je bilo tudi, da so udeleženci neprijavljenega shoda narisali grafite na stavbo Centra Rog in ga s tem poškodovali, prav tako pa so risali grafite tudi po sosednjih stavbah in poškodovali reklamne vitrine. Tudi v tem primeru policisti zbirajo obvestila v zvezi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari,« še besede PU Ljubljana navajajo na N1. Na policiji pa so tudi napovedali, da bodo v primeru ugotovitve kaznivih dejanj ustrezno ukrepali. Po navedbah policije v dogodku ni bi nihče poškodovan, je pa ena oseba zaradi uporabe solzivca sama poiskala zdravniško pomoč.

Odziv Centra Rog

Ekipa Centra Rog je očitke protestnikov ob četrtkovem odprtju centra zavrnila. Kot so zapisali je bila otvoritev javna in je bilo med njo v stavbi okoli 3000 ljudi, veliko meščanov pa se dogodku ni moglo pridružiti, ker so jim vstop »preprečevali nasilni protestniki«, kar so obsodili. Prav tako so obsodili uničevanje javne lastnine. Protestniki so po njihovih navedbah s spreji poškodovali tudi notranjost centra, »nato pa so se nekateri od njih še okrepčali na pogostitvi, kar so arogantno objavljali tudi na družbenih omrežjih«.

Kot so pojasnili na Oddelku za kulturo MU MOL in Centru Rog je od jutra potekal popis in ocena škode, ki znaša okoli 30.000 evrov, vso dokumentacijo pa bodo predali policiji. Mestna občina Ljubljana bo škodo sanirala in jo uveljavljala proti neznanim storilcem in tistim, ki so pozivali k protestu. Ob tem so še zapisali, da kot »lokalna skupnost nimamo težav s skupinami ali posamezniki, ki izražajo nasprotna stališča. Težava pa nastane, ko postane izražanje mnenj nasilno, zato kakršnikoli vandalizem obsojamo.« Protest ob otvoritvi Centra Rog so označili za »anarhistični pohod«, ob tem pa še dodali, da je nasilje »v osnovi znak nespoštljivost, pa tudi lastne nemoči in jeze. Slednjo lahko razumemo: naj spomnimo, da smo začasnim uporabnikom nekdanje Tovarne Rog leta 2017 v Mestni občini Ljubljana v okviru sodne mediacije ponudili možnost, da svoje delo nadaljujejo v novih prostorih Centra Rog v velikosti 600 m2, pri čemer bi imeli v tem delu popolno programsko avtonomijo. Te pobude tedanji uporabniki niso sprejeli.« Za razliko od tega, so še dodali, pa je kar nekaj nekdanjih uporabnikov Roga dobilo v uporabo nove prostore v lasti MOL.