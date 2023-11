Kot je znano, je ob odprtju novega Centra Rog na Trubarjevi v Ljubljani prišlo do nasilnega protesta tako imenovanih neuprabnikov Roga. Kot je dan kasneje povedal inšpektor sektorja uniformirane policije PU Ljubljana Ludvik Kastelic, se je na kraju zbralo okrog 400 ljudi. Shod je najprej potekal mirno, ob naraščanju števila protestnikov pa so se iz množice začeli vrstiti pozivi po nasilnem vdoru v objekt.

Zgradbo so sprva varovali varnostniki, ki pa zaradi pritiska množice niso zdržali pritiska, zato so zaprosili za pomoč policijo. Ker tudi redni policisti niso uspeli onemogočiti nasilnega vstop v zgradbo, so morale posredovati posebne policijske enote, ki so s kordonom zavarovale vhod in objekt. Kastelic je pojasnil, da so ves čas pozivali množico in najbližje posameznike, naj prenehajo, a tega niso upoštevali, zato so uporabili osnovna oziroma najmilejša prisilna sredstva - telesno silo, palico in varnostne ščite. Kastelic je poudaril, da je policija prisilna sredstva kljub provokacijam, žaljivkam in metanju predmetov uporabila skrajno sorazmerno, »Šlo je za stopnjevanje ukrepov tako, kot jih je narekovala množica,« je pojasnil.

Policija je na kraju ugotovila tudi, da so udeleženci protesta popisali objekt z grafiti ter vanj in v policiste metali barvo in druge predmete. Po njihovih podatkih so neznani storilci z grafiti poškodovali dve službeni vozili policije, narisali grafite na stavbo Centra Rog in po sosednjih stavbah ter poškodovali reklamne vitrine. Po do zdaj zbranih obvestilih skupna škoda poškodovanj, ki so jih policisti že obravnavali, presega 30.000 evrov. Dve osebi so odpeljali na policijsko postajo, kjer so jima izdali odločbo o prekršku, nekateri protestniki, ki so se zbrali okrog policijske postaje, pa so ob tem poškodovali policijsko vozilo.

Neuporabniki Roga pozvali k parlamentarnemu nadzoru nad policijo

Tako imenovani neuporabniki Roga so dan po izgredih protestnikov in posredovanju policije pozvali pristojne, da uvedejo parlamentarni nadzor nad delom policije. Kot so povedali na novinarski konferenci, so četrtkov protest izvedli iz želje po drugačni politiki, ki bi izhajala iz skupnosti, vendar so bili ponovno zatrti z nasiljem. Spomnili so, da se je enako zgodilo že leta 2016 ob poskusu izpraznitve Roga ter nato leta 2021 pri deložaciji in rušenju nekdanje tovarne koles.

»Ponovno je šlo za znan scenarij. Najprej zasebne varnostne službe Mestne občine Ljubljana nasilno obračunavajo z legitimnimi uporabniki in obiskovalci javnega prostora, nato jim na 'pomoč' priskočijo do zob oboroženi policisti, ki v primeru Roga nikoli ne oklevajo z uporabo najtrših sredstev - od davljenja, do solzivca in udarcev s ščiti in pendreki,« so opozorili na novinarski konferenci ob novem Centru Rog.

Tokrat se je po njihovi oceni zgodil še bolj vulgaren »spektakel razrednega nasilja«, ki so ga »s šampanjci in kanapeji v rokah izza zastekljenega kompleksa Centra Rog spremljali visoki povabljeni obiskovalci«. Neuporabniki Roga se sprašujejo, ali za prebivalce mesta predstavlja večjo škodo nekaj grafitov na steni in nekaj razbitih jajc na fasadi ali 27 milijonov javnih sredstev, ki so bili vloženi v gradnjo »elitne palače«, in 50-odstotna podražitev že tako dragih nepremičnin. Za škodo, ki je nastala na javni lastnini in so jo v Centru Rog ocenili na 30.000 evrov, je po njihovi oceni odgovoren župan, ki da ne razume, da ljudje reagirajo na takšno mestno politiko. kar pa je bilo po njihovih besedah zatrto z nasiljem državnih in občinskih organov,.

Pirc Musar: Načelo sorazmernosti pri uporabi policijskih pooblastil ni bilo ustrezno upoštevano

Predsednica republike Nataša Pirc Musar pa je ocenila, da načelo sorazmernosti pri uporabi policijskih pooblastil ni bilo ustrezno upoštevano. Na družbenem omrežju X je pozvala k vsakokratni zakoniti, sorazmerni uporabi policijskih pooblastil in spoštovanju človekovih pravic ter dostojanstva pri obravnavanju legitimnih protestov. Obenem je pozvala še k vzdržanju glede poškodovanja premoženja, ker takšno ravnanje meče slabo luč na »legitimnost tega, kar želimo sporočiti družbi«.

Ekipa Centra Rog je očitke zavrnila. Kot so zapisali za medije, je bilo v stavbi okoli 3000 ljudi, veliko meščanov pa se temu ni moglo pridružiti, ker so jim vstop »preprečevali nasilni protestniki«. Prav tako so obsodili uničevanje javne lastnine. Protestniki so po njihovih navedbah poškodovali tudi notranjost centra, »nato pa so se nekateri od njih še okrepčali na pogostitvi, kar so arogantno objavljali tudi na družbenih omrežjih«.

Center Rog: Kar smo videli, ni bil protest, ampak anarhistični pohod

Na Mestni občini Ljubljana (Mol) so zapisali, da kot lokalna skupnost nimajo težav s skupinami ali posamezniki, ki izražajo nasprotna stališča. Težava pa nastane, ko postane izražanje mnenj nasilno, zato kakršnikoli vandalizem obsojajo. »Kar smo videli, ni bil protest, temveč anarhistični pohod. Nasilje je v osnovi znak nespoštljivosti, pa tudi lastne nemoči in jeze,« so zapisali. Kot so navedli, so začasnim uporabnikom nekdanje tovarne Rog leta 2017 v okviru sodne mediacije ponudili možnost, da svoje delo nadaljujejo v novih prostorih Centra Rog v velikosti 600 kvadratnih metrov, pri čemer bi imeli v tem delu popolno programsko avtonomijo, a te pobude tedanji uporabniki niso sprejeli.

Kot so še navedli, je sicer kar nekaj nekdanjih uporabnikov tovarne Rog dobilo v uporabo nove prostore v lasti Mol, denimo skaterji iz nekdanjega Roga, ki upravljajo skate poligon ob Cukrarni in izvajajo program Gremo na urbane športe.

Minister za notranje zadeve zahteval poročilo policije

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je po uporabi prisilnih sredstev ob varovanju protesta zahteval poročilo policije. v sporočilu za javnost pa je zapisal, da je naloga in dolžnost policije varovanje ljudi in njihovega premoženja, vzdrževanje javniega reda in miru ter preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, Dodal je, da je pravica do zbiranja in izražanja z ustavo varovana pravica vsakega posameznika, ki pa mora biti izražena na miren način in brez povzročanja materialne škode ter ogrožanja varnosti drugih.