Pirc Musar: Uporaba policijskih pooblastil pri odprtju Centra Rog ni bila ustrezna

Predsednica republike Nataša Pirc Musar ocenjuje, da načelo sorazmernosti pri uporabi policijskih pooblastil ob protestu po četrtkovem odprtju novega Centra Rog, kjer je prišlo do izgredov in posredovanja policije, ni bilo ustrezno upoštevano. Neuporabniki Roga so pozvali pristojne, da uvedejo parlamentarni nadzor nad delom policij, po navedbah PU Ljubljana pa so policisti ukrepe varovanja stopnjevali glede na spreminjajoče se varnostne razmere in uporabljali prisilna sredstva po načelu nujnosti in sorazmernosti z namenom vzpostavitve javnega reda in miru in odvrnitve napadov na njih.