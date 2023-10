Pred novim kulturnim središčem so se danes zvečer protestniki zbrali v imenu kritike »arogantne, elitistične in nasilne mestne politike.« V živi manifestaciji, v kateri so pozvali k bojkotu Centra Rog, so se zbrali s pozivom za »drugačni Rog, za drugačno mesto, za drugačno prihodnost!«. Podporo protestnikom so po družbenih omrežjih izrazile tudi različne organizacije in skupine.

Preberite še: #fotogalerija Center Rog: Odprta hiša, razstava in knjižnica