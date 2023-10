»Danes ali jutri bo ministrstvo za notranje zadeve vladi poslalo gradivo, kjer podaljšujemo ta ukrep, načeloma za 20 dni. Nadzor podaljšujemo na vseh mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko,« je pojasnil Poklukar.

Kot so kasneje pojasnili na notranjem ministrstvu, pa bodo v nadaljevanju najverjetneje predlagali še dodatno podaljšanje nadzora za skupno obdobje dveh mesecev.

Slovenska vlada je v obrazložitvi odločitve za začasno ponovno uvedbo nadzora na mejah razloge med drugim navedla grožnje javnemu redu in notranji varnosti v EU, razmere na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini ter nedavne teroristične napade v nekaterih članicah EU.

»Vemo, da je stopnja teroristične ogroženosti v nekaterih evropskih državah še vedno visoka; v Sloveniji je srednja. Tudi to je razlog, da se bomo 2. novembra v Trstu srečali ministri treh držav - Slovenije, Italije in Hrvaške ter se pogovorili o grožnji terorizma in ukrepih, ki jih vzpostavljamo na meji kot v regiji,« je ob današnjem obisku na mejnem prehodu Pince novinarjem še povedal Poklukar.

Minister je sicer zadovoljen s potekom dela na meji z Madžarsko. »Tukaj na mejnem prehodu Pince slovenska policija dobro dela, tudi učinkovito. Povedali so mi, da so danes že prijeli dva tihotapca, ki sta tihotapila ljudi preko državne meje. Pobegnila sta mejnemu nadzoru, a so ju policisti ujeli nekaj kilometrov za mejo, v notranjosti,« je pojasnil.

Kot je dodal, je še posebej zadovoljen, ker kljub nadzoru na meji ni pritožb lokalnih prebivalcev. »Torej so ukrepi, ki smo jih uvedli, sorazmerni in ne zapletajo življenja lokalnemu prebivalstvu na obeh straneh meje,« je dejal.

Poklukar in Ciperle sta imela danes poleg obiska na mejnih prehodih Pince in Dolga vas na dnevnem redu tudi srečanje z županom Občine Lendava Janezom Magyarom.

Začasni nadzor na mejah z Madžarsko in Hrvaško je Slovenija uvedla 21. oktobra. Sprva naj bi trajal do 30. oktobra z možnostjo podaljšanja. Za ta ukrep se je odločila, potem ko jo je Italija obvestila, da bo v tem času uvedla začasni nadzor na meji s Slovenijo. Italija je že nakazala, da bo nadzor predvidoma potekal celo zimo.