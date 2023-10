Po dobrem letu je sojenje 67-letnemu slikopleskarju Branku Krklecu, ki je pred tragičnim dogodkom, ko je bil zaradi dolgov deložiran iz svoje hiše v Rogaški Slatini, živel sredi vinogradov v vasici Škofije nad Šmarjem pri Jelšah, pri koncu. V petek mu bo izrečena le še sodba za očitani mu dvojni umor, ki naj bi ga glede na obtožbo zagrešil, ko je s pištolo iz neposredne bližine lani februarja streljal najprej na pomočnika sodnega izvršitelja 27-letnega Aleksandra Klementa in hip zatem še na 42-letno Natašo Zadravec Klement, prav tako pomočnico sodnega izvršitelja. Oba je zadel v glavo. Klement je umrl takoj, Zadravec Klementova pa zaradi hude poškodbe možganovine nekaj ur pozneje v celjski bolnišnici.

Alkohol ni vplival na prištevnost

Tožilka Maja Lajh je za vsako kaznivo dejanje zahtevala po 28 let zaporne kazni oziroma enotno kazen 30 let zapora. Kot olajševalno okoliščino je pri Krklecu upoštevala zgolj to, da je bil do zdaj še nekaznovan in da je bila njegova sposobnost dojemanja v času tragičnega dogodka zmanjšana, vendar ne bistveno. Obdolženi Krklec naj bi imel v času, ko je streljal, v krvi od 1,3 do 1,8 promila alkohola, a sindroma, da bi bil od alkohola tudi odvisen, izvedenci niso zaznali. Prav tako niso pri njem zaznali duševne motnje, pač pa zgolj vedenjsko, ki sta ji botrovala alkohol in stres. A prav to, koliko je količina popitega alkohola v resnici vplivala na njegovo ravnanje v času kritičnega dogodka, je do zadnjega begalo obrambo, zato je Krklečev zagovornik, odvetnik Marko Meznarič angažiral še strokovno pričo, sicer izvedenko toksikologije Majdo Zorec Karlovšek, ki pa je prišla do zelo podobnih ugotovitev kot pred tem izvedenca psihiatrične stroke Dušan Lunder in Peter Pregelj, ki je mnenje izdelal tudi v imenu komisije za fakultetna izvedenska mnenja pri ljubljanski medicinski fakulteti. Tudi onadva sta namreč ugotovila, da je Krklec dejanje zagrešil, ko je bil pod vplivom alkohola, ki ga je užival čezmerno. A se raba alkohola pri njem vendarle še ni razvila do stopnje odvisnosti, temveč zgolj do tolerantnosti. Alkoholiziranosti pri Krklecu namreč ni zaznal niti dežurni zdravnik, ki je po dejanju v bolnišnici, takrat še osumljenega, strokovno pregledal in mu odvzel tudi telesne tekočine. Ker se je to zgodilo nekaj ur po tragičnem dejanju, pa se je alkohol do takrat tudi že delno absorbiral, kar so izvedenci pri izračunani koncentraciji prav tako upoštevali. Učinek popitega alkohola pa ni vplival na motnjo zavesti.

Zorec Karlovškova se je z izvedencem Rigljem strinjala tudi v tem, da je lahko prišlo do čustvene motnje, ki je mejila na agresijo. Izvedenec Rigelj pa je še enkrat ponovil, da je bila sposobnost obvladovanja Krkleca zmanjšana, a ne bistveno. Temu je sicer Krklec ugovarjal, zagovornik pa je sodišču še enkrat predlagal angažiranje novega, še tretjega izvedenca psihiatrične stroke. Tožilstvo je temu ugovarjalo, senat pa je vse predloge obrambe zavrnil.

Obramba: šlo je za silobran

Kot je v zaključni besedi izpostavila tožilka, je sodišče Krklecu nedvomno dokazalo dve kaznivi dejanji umora. »Čeprav ne bomo nikoli čisto natančno vedeli, kaj se je zares dogajalo tik pred streljanjem, saj sta obdolženi in njegova soproga tudi spreminjala izjave, je nesporno, da sta oba pomočnika sodnega izvršitelja umrla zaradi strela iz pištole. Pri čemer je bil Krklec, ko so prišli na kraj policisti, do njih celo 'freh', dejanja tudi ni obžaloval, žena pa se je z balkona zadrla, češ, kaj se derejo, saj da se ni nič zgodilo,« je v zaključni besedi spomnila tožilka. Je pa tudi izvedenec pri Krklecu zaznal narcistično motnjo. »Ranjen je bil njegov ponos, kritike ni dobro sprejemal, sebe je doživljal kot žrtev,« je še dejala tožilka Lajhova, ki je sodišču za Krkleca predlagala tudi podaljšanje pripora.

Zagovornik Meznarič je v svoji sklepni besedil poudaril, da kaznivo dejanje Krklecu ni bilo dokazano, kot trdi tožilstvo. Po njegovem je šlo za silobran, nikakor ne za naklepno dejanje, zato bi moralo sodišče to kaznivo dejanje prepoznati kot uboj in ne načrtni umor. Nasprotoval pa je tudi podaljšanju pripora, saj da Krklec, ker so mu zasegli tudi vso nelegalno orožje, ki ga je posedoval, ni več nevaren okolici.