Sodba še ni pravnomočna, sodnica pa je sledila predlogu tožilstva, ki je že v sredo za vsak umor predlagalo po 28 let zapora in enotno 30 let. Sodnica je sicer izrekla 26 let zapora za vsak umor, a vseeno enotno kazen 30 let. V Sloveniji je lahko višja od te kazni le še kazen dosmrtnega zapora. Ta je bil večkrat predlagan, a še nikoli (pravnomočno) izrečen.

Branko Krklec je po tem, ko je bil deložiran iz svoje hiše v Rogaški Slatini, živel sredi vinogradov v vasici Škofije nad Šmarjem pri Jelšah. Februarja lani sta k njemu domov prišla pomočnika sodnega izvršitelja, 27-letni Aleksander Klement in 42-letna Nataša Zadravec Klement, da bi zarubila avto v lasti Krklečeve žene. Vreden le nekaj sto evrov … Vnel se je prepir, Krklec je odšel po pištolo in iz neposredne bližine najprej ustrelil Aleksandra Klementa, ki je bil na mestu mrtev, nato pa še Natašo Zadravec Klement, ki je zaradi hudih poškodb umrla v bolnišnici.

Žrtvi sta bila sorodnika, teta in nečak, ki sta opravljala delo za sodnega izvršitelja Milana Klementa iz okolice Maribora, ki je s tem izgubil sina in sestro obenem. Krklec je bil v času kaznivega dejanja pijan, a to ni bistveno vplivalo na njegovo prištevnost, tako da je v celoti odgovoren za umor iz maščevalnosti in nizkotnih nagibov. Sojenje je trajalo več kot eno leto.