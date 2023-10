O občutkih ob povratku v Olimpijo.

Počutim se odlično. 45 dni že nisem igral na uradni tekmi, ki jih močno pogrešam. Hvaležen sem klubu, da mi je prišel nasproti in se potrudil, da smo se finančno našli, pa četudi zaenkrat zgolj za dva meseca. Sezona je v polnem teku, zato časa za prilagajanje ne bo na pretek. Prepričan sem, da lahko s svojimi izkušnjami pomagam že na tekmi proti Prometeju.

O tem, da je podpisal pogodbo za dva meseca.

Za klub je bila pogodba kar zalogaj, zato smo morali sprejemati kompromise na obeh straneh. Ne bom skrival, da imam visoke ambicije in da si še želim igrati v evroligi. Po drugi strani je Olimpija domač klub. Živim 10 minut od dvorane Stožice, starejši otrok je v Ljubljani v vrtcu, drugi bo kmalu. Lepo je biti doma. Sem pa star šele 31 let in je pred menoj še ogromno košarke. Če bo možnost, bi si še želel stopničko višje, če pa bo Olimpija našla denar, da me obdrži, obstaja tudi želja, da bi ostal do konca sezone.

O tem, če je imel še kakšne druge ponudbe.

Ni skrivnost, da sta me hotela Budućnost in Lokomotiv Kuban. A finančno ponudbi nista bili tako dobri, da bi z družino odšli v neke nove avanture. V zadnjih dneh smo se pogovarjali tudi s Panathinaikosom in Fenerbahčejem, pa ni prišlo do dogovorov. Dovolj mi je bilo čakanja, saj sem lačen košarke. Treniral sem s Heliosom, a želim igrati tekme.

O težavah Olimpije na začetku sezone.

Bil sem na dveh domačih tekmah in si ogledal gostovanji pri Bešiktašu in Igokei. Atletsko je moštvo zelo nadarjeno, tudi individualne kakovosti je ogromno, a nekaj manjka. Ocenjujem, da ima ekipa še ogromno prostora za napredek. Fantje so mladi in željni učenja, a morda jim je manjkal vokalni vodja. Poskušal bom skočiti v to vlogo. Se pa zavedam, da navijači pričakujejo drugačne rezultate in verjamem, da smo sposobni spreobrniti krivuljo. Če ne bi bil samozavesten, potem se ne bi spuščal v to.

O tem, kako se je pripravljal, ko ni imel kluba.

Zadnjih pet sezon imam osebnega trenerja iz Španije, sodelujeva tudi z Anžetom Mačkom. Pri Heliosu sem poskušal najti ritem v igri pet na pet, čeprav ni bilo najlažje, saj so se pripravljali na prve tekme v 2. ligi ABA. Nisem pripravljen za 40 minut in prevzemanje odgovornosti v odločilnih trenutkih, a verjamem, da v roku dveh do treh tednov že bom. Ekipa mora okrepiti samozavest, samozavest pa pride z zmagami.

O pogovoru s trenerjem Simonejem Pianigianijem.

Z njim še nisem govoril, saj je odsoten zaradi privatnih zdravstvenih zadev. Pripravljen sem na kakršno koli vlogo. Kristalno jasno je, da Olimpiji primanjkuje kreacije v igri. Sem dovolj izkušen in premorem dovolj kakovosti, da zapolnim to vrzel.

O vlogi drugega organizatorja igre.

Zaradi poškodbe Nikole Radičevića tak tip igralca manjka. Torej nekdo, ki bo povezal igro. Cobbs je izjemen strelec in to mu ne smemo odvzeti. Menim, da bom igral malo na enki in malo na dvojki, kar bo ekipa v določenem trenutku potrebovala. Za mene to ne bo nič novega. Tudi napadalni sistem sem skorajda v popolnosti že spoznal in mi je pisan na kožo, saj je veliko igre »pick and roll«, v kateri najbolj uživam.

O organiziranosti kluba.

Klub je vrhunsko organiziran. Razen v denarju razlike z Valencio ne vidim. Izredno mi je všeč pristop vodilnih in ljudi iz ozadja. Vsi so pripravljeni v vsakem trenutku priskočiti na pomoč. Kot sem rekel, manjkajo zmage. Imam ogromno željo, da to skupaj s soigralci spremenim.

O Prometeju.

Gre za solidno ekipo, ki ima nadarjene branilce in visoke centre. Paziti bomo morali na zapiranje in dobiti bitko za skok, nato pa hitro teči, saj so centri morda nekoliko počasnejši in se težje vračajo v obrambo. Energija mora biti na visoko ravni in verjamem, da lahko tako pridemo do prve zmage v evropskem pokalu.