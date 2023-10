Po tem, ko so vikend športnega praznika v prestolnici že tradicionalno odprli najmlajši udeleženci letos že 27. izvedbe ljubljanskega maratona, so se na 600 m dolgi trasi preizkusili tudi otroci, ki so preboleli raka, skupaj z družino, prijatelji, podporniki in ostalimi simpatizerji Inštituta Zlata pentljica. V cilj je je skupaj s svojimi mali prijatelji pritekla tudi Valerija Čarman, za otroke in njihove starše prava dobra vila sicer pa ustanoviteljica Inštituta Zlata pentljica. Pisani družbi pogumnih malih borcev so se pridružili tudi člani PGD Rob, ki so s tekom izkazali spoštovanje in podporo svojemu prijatelju in predsedniku društva Toniju Jakša, ki je tudi član inštituta. »Sem član Zlate pentljice in operativni gasilec. Skupaj s svojo ekipo gasilcev smo želeli pokazati, da tudi če nimaš noge zmoreš s srčnostjo in voljo vse. Tudi biti gasilec,« je povedal in dodal, da obžaluje, da zaradi bolečin v gležnju jutri ne bo zmogel odteči rekreativne, 10 km preizkušnje.

V cilju smo ujeli tudi Ano Petrič, direktorico DEOS Centra starejših Notranje Gorice, ki jo je skozi cilj praktično privlekla sedemletna Sofija. »Ana, trenirat boš mogla za naslednje leto,« je je dejal deklič iz Nakla, ki je v svoji mladosti že dvakrat dobila bitko z rakom. Prvič pri enem letu in drugo dve leti kasneje. »Vesela sem, da sva z Ano lahko tekli tudi za mojo prijateljico Tino, ki se še zdravi v bolnici. Ana jo je kar poklicala in smo v živo tekle vse tri,« je z iskro prave zmagovalke povedala Sofija.

Po končanem teku je na glavnem odru na Kongresnem trgu sledila tudi predaja donacije v vrednosti 10.000 evrov. Ljubljanski maraton je že vrsto let dobrodelno obarvan in letos so se odločili, da sredstva zbrana s pomočjo donacij udeležencev ob prijavi podelijo Inštitutu Zlata pentljica. »V Inštitutu imamo vrsto programov s katerimi se trudimo aktivirat otroke po končanem zdravljenju. Med samim zdravljenjem so ti otroci neaktivni, izolirani, prav tako jim slab imunski sistem ne dopušča, da bi bili športno aktivni. Zato dajemo velik pomen na športno aktivnost vsakega posameznika glede na njegove zmožnosti. In današnji tek je krasna priložnost, da tudi naši otroci, ki niso sposobni udeležbe na šolskih tekih, da so lahko del te prireditve. Ker je prav, da smo ljudje sprejeti takšni kot smo, smo na tek povabili prijatelje in podpornike, pridružili pa so so nam tudi varovanci VDC Kranj in drugi zavodi z otroki s posebnimi potrebami, ki pa izkušnje z rakom nimajo,« je povedala Katarina Hafner, predsednica sveta zavoda Inštitut Zlata pentljica. Letos jim je Ljubljanski maraton prišel nasproti in jim ponudil sodelovanje. »Zavarovalnica krije res dobre proteze, žal športnih ne. Lani smo pomagali z donacijo kupiti protezo gasilcu Toniju, letos bomo del donacijo podelili 18-letnemu Janu Fonda za nakup športne proteze. Skoraj pa si tudi upam trditi, da bomo z denarjem lahko pomagali še kakšnemu drugemu otroku,« je zadovoljno povedala Hafnerjeva.