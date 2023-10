Vse skupaj se je začelo z Dnevnikovim intervjujem z Urško Klakočar Zupančič, ki smo ga objavili lanskega junija. Predsednica državnega zbora je med drugim dejala »jaz nisem le en predal, jaz sem več predalov«, njen citat pa je na družbenem omrežju Twitter poobjavil Žan Mahnič, ki je zraven pripisal »od kdaj se shizofreniji reče predal«.

Mahniču obvetilo o prekršku in plačilni nalog

Predsednica DZ ga je zaradi žaljive objave prijavila policiji, ki je najprej odločila, da to ni prekršek. Kasneje pa je Klakočar Zupančič policiji posredovala dopis s prilogami, na podlagi katerega je odločitev spremenila in Mahniču poslala obvestilo o prekršku in plačilni nalog.

Mahnič se je na plačilni nalog pritožil, policija pa je v ponovni odločbi odločila, da gre za prekršek. »Zato sem se obrnil na sodišče z zahtevo za sodno varstvo,« je pojasnil Mahnič. Navedel je, da gre za svobodo govora in da njegov namen ni bil žaliti Urške Klakočar Zupančič, pač pa opozoriti na njeno udejstvovanje in pojavljanje v javnosti.

Okrajno sodišče v Kranju je pritrdilo Mahniču in odločilo, da je Klakočar Zupančič javna osebnost, vprašanja o njenem delovanju pa so v interesu javnosti, kot javna osebnost pa mora izkazati višjo stopnjo strpnosti »in zato prenašati tudi oznake, pri katerih gre za izrazito negativne vrednostne sodbe«.

Šlo je za kritiko njenega nastopanja v javnosti

V sodbi so zapisali, da v konkretnem primeru ni šlo za komentar na konkretno delo oškodovanke niti za komentar v zvezi z njenim zdravstvenim stanjem, temveč zgolj za kritiko načina nastopanja oškodovanke v javnosti.

Mahničeva objava je po mnenju sodišča presegla mejo spoštljive in dostojne komunikacije. Sodišče tudi ne dvomi, da je oškodovanko vznemirila in osebno zelo prizadela, vendar pa pravica do svobode izražanja zajema tudi izjave, ki žalijo, šokirajo, vznemirijo in provocirajo, je povedal Mahnič.

»Glede na to, da je Urška Klakočar Zupančič predsednica državnega zbora, ki je policiji prijavila svojega poslanskega kolega. Glede na to, da je to oseba, ki zase govori, da ima vrhunsko pravno znanje, v katerega se ne sme dvomiti in da je bila celo sodnica, jo na podlagi vseh teh dejstev in na podlagi sodbe pozivam, da odstopi z mesta predsednice državnega zbora,« je dejal.

Mahnič meni še, da je Klakočar Zupančič zaradi svojega vedenja in izjav krnila ugled in nižala spoštovanje funkcije predsednice DZ v javnosti. S svojim odstopom pa bi po njegovih besedah omogočila povrnitev zaupanja v državni zbor in funkcijo predsednika državnega zbora.