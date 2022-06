Urška Klakočar Zupančič: Jaz nisem le en predal, jaz sem več predalov

MED ODGOVARJANJEM NA VPRAŠANJA O OSAMOSVOJITVI se je simpatično lovila, ko je morala preizkušati svoj spomin. Jasno, ko je tiste davne noči Milan Kučan govoril o sanjah, je bila še sedmošolka. Ker ni »spomeničarka«, ni obremenjena s preteklostjo in veličinami. Je prva predsednica državnega zbora in je že – tako kot nekoč France Bučar – dala vedeti, da parlamenta ne razume kot areno za cirkusante. Še vedno govori odprto in neposredno.