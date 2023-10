Boj za mesta na sklepnem turnirju najboljše osmerice teniških igralcev v Torinu dobiva epilog. Najboljše igralce na svetu je s turnirsko zmago na mastersu v Šanghaju prestrašil Hubert Hurkacz, ki se je prebil na enajsto mesto svetovne lestvice, njegova forma pa tekmece pred njim spravlja v težak položaj. Poljak, tako kot večina njegovih največjih tekmecev, ta teden igra na turnirju serije ATP 500 v Tokiu, kjer bo zaradi poznega prihoda na prizorišče dvoboj prvega kroga igral šele danes. »Seveda se želim uvrstiti v Torino, a se bolj kot na cilj osredotočam na vsak dvoboj posebej. Zaenkrat mi to dobro uspeva in lahko si le želim, da mi bo šlo tako tudi naprej,« je ob prihodu na Japonsko povedal Hubert Hurkacz, ki je v finalu Šanghaja proti Rusu Andreju Rubljovu rešil zaključno žogico, preden je drugič v karieri dobil enega največjih turnirjev na svetu.

​Sarra Errani pri 36 letih prvič premagala Tamaro Zidanšek

Sezono na trdi podlagi nadaljujeta najboljši slovenski teniški igralki Kaja Juvan in Tamara Zidanšek. Za obema je zelo slab začetek tedna, saj sta dvoboja na različnih koncih sveta odigrali slabo ter se poslovili že v uvodnem krogu. Tamaro Zidanšek je v ponedeljek zvečer v Monastirju s 6:2, 6:7 (6), 6:3 izločila Sara Errani. Italijanka je pri 36 letih dobila prvi medsebojni dvoboj, potem ko je pred tem tri izgubila. Konjičanka je pred prihodom v Tunizijo nazadnje igrala pred enim mesecem v Ljubljani, tako da je po seriji uspešnih nastopov na peščeni podlagi odigrala prvi jesenski dvoboj na trdi podlagi. V igri je imela veliko vzponov in padcev, najslabše pa je bil videti njen začetni udarec, po katerem je Italijanka zlahka napadala ter prihajala do iger. V podaljšani igri drugega niza je Slovenka rešila tri zaključne žogice, Sara Errani pa je dvoboj zaključila v svojo korist s štirimi zaporednimi igrami. »Lani sem s Tamaro na istem prizorišču izgubila dvoboj, potem ko sem zapravila zaključno žogico. Tokrat mi je po treh izgubljenih priložnosti kazalo še slabše, a sem se k sreči pravi čas zbrala ter zmagala,« je povedala Sara Errani.

Zelo slaba azijska turnejo je za Kajo Juvan. Ljubljančanka je prejšnji teden v Seulu zaradi bolezni predala dvoboj drugega kroga, tokrat pa se je na Kitajskem v Nanchangu slabo počutila že v uvodnem krogu, kjer je po zaostanku z 2:6, 2:1 dvoboj predala srečni poraženki, Norvežanki Ulrikke Eikeri, ki na svetovni lestvici zaseda šele 654. mesto. Poraza slovenskih igralk na turnirjih na prostem nista dobra popotnica pred finalom pokala Billie Jean King, kjer ju 7. novembra v Sevilli čaka prvi dvoboj proti Avstraliji, tri dni kasneje pa še proti Kazahstanu.

Turnirji brez peterice najboljših igralcev

Zanimivo je, da sta se včeraj v Nanchangu v uvodnem krogu od turnirja poslovili obe prvi nosilki. Najvišje postavljeno Brazilko Beatrice Haddad Maio je s 7:6 (2), 6:3 izločila Japonka Nao Hibino, Poljakinjo Magdo Linette pa je po dobrih treh urah s 7:5, 3:6, 7:6 (3) premagala Rusinja Valeria Savinih. Poleg Kitajske in Tunizije ta teden poteka tudi močan turnir na trdi podlagi v Transilvaniji. Poleg Tokia, kjer je na svetovni lestvici najboljši igralec Američan Tylor Fritz, najmočnejša moška turnirja v tem tednu potekata v Stockholmu (prvi nosilec je Grk Stefanos Cicipas) in Antwerpnu (najvišje postavljeni igralec je Danec Holgar Rune). Na nobenem od omenjenih turnirjev pa ne igra najboljša peterica sezone, na kateri vladajo Srb Novak Đoković, Španec Carlos Alcaraz, Rusa Daniil Medvedjev in Andrej Rubljov ter Italijan Jannik Sinner.