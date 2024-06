Kot omenjeno, je v ZDA zasedala centralna banka in v skladu s pričakovanji ni spremenila temeljne obrestne mere. Glede na to, da presenečenja ni bilo, tudi tečaji niso kaj dosti zanihali. Povsem drugače je bilo po objavi mesečnega poročila o inflaciji, ki se je na letni ravni znižala na 3,4 odstotka (jedrna inflacija). Nazadnje je bila na tako nizki ravni aprila 2021. Med investitorji se je tako povečal optimizem, da bo centralna banka vendarle še letos znižala obrestno mero. Dodatno težo tem pričakovanjem je dodala objava, da se je v zadnjem tednu za pomoč ob brezposelnosti prijavilo več ljudi, kot se je pričakovalo (242.000 namesto pričakovanih 225.000). Vse to je investitorje vodilo v nakupe tako obveznic kot delnic. Desetletna državna obveznica je posledično izgubila 0,2 odstotka donosnosti (trenutno znaša 4,21 odstotka). Donosnost ameriškega delniškega indeksa S&P 500 se je v zadnjem tednu zvišala za 2,62 odstotka, svetovnega delniškega indeksa MSCI World, na katerega ima ameriški delniški trg največji vpliv, pa za 1,40 odstotka. Rast še vedno poganjajo velika tehnološka podjetja, od katerih najbolj blesti proizvajalec polprevodnikov Nvidia. Po delitvi delnic v razmerju 1:10 se je v zadnjem tednu vrednost delnice zvišala za 10,2 odstotka. Tudi objava družbe Apple, da bo v svojih sistemih uporabljala umetno inteligenco, je pripomogla k rasti 9 odstotkov. Naj omenim še, da so delničarji družbe Tesla svojemu direktorju izglasovali nagrado v višini 48 milijard dolarjev (44,84 milijarde evrov), kar so investitorji prav tako sprejeli pozitivno. Delnica v zadnjem tednu beleži bolj skromno rast v višini 1,3 odstotka.

V Evropi so investitorji večinoma precej mirno sprejeli rezultate volitev, ki kažejo na malce bolj desno usmerjenost nove sestave evropskega parlamenta. Izjema je bila Francija, saj je aktualni predsednik po katastrofalnem rezultatu razpisal predčasne volitve. Francoski delniški indeks CAC 40 je tako v zadnjem tednu izgubil 6,2 odstotka. Znižala se je tudi cena 10-letne francoske državne obveznice, ki se ji je posledično zvišala donosnost za 0,1 odstotka in trenutno znaša 3,16 odstotka. Širši evropski delniški indeks je na tedenski ravni izgubil 2,35 odstotka. Ob tem velja omeniti, da je evropska komisija uvedla dodatne dajatve na električna vozila nekaterih kitajskih proizvajalcev, ki znašajo največ 48 odstotka. Glede na to, da naj bi določilo stopilo v veljavo šele čez štiri mesece in da so direktorji uglednih nemških konkurentov že podvomili o smiselnosti takšnega početja, ostaja vprašanje, ali bo do tega sploh prišlo. Zanimivo, da je ukrep bolj prizadel delničarje največjih evropskih družb (padec delnic Volkswagna za 9,1 odstotka, Mercedesa za 3,1 odstotka, BMW za 4,5 odstotka) kot pa kitajskih (delnica največjega kitajskega proizvajalca vozil BYD je pridobila 1,6 odstotka). Iz Kitajske je sicer v preteklem tednu prišlo do nekaterih objav, ki kažejo, da potrošnik ostaja previden, poleg tega državo še vedno pesti kriza v nepremičninskem sektorju. Inflacija se je maja znižala 0,1 odstotka glede na april, indeks proizvajalcev se je znižal za 1,4 odstotka glede na preteklo leto in je tako v upadu že 20 mesecev zapored. Delniški indeks MSCI China je v zadnjem tednu izgubil 0,09 odstotka. Glede na to, da je bil na Kitajskem praznik in so si ljudje privoščili počitnice, tudi podatek o letni rasti potrošnje v turizmu v višini 8,1 odstotka ni ravno spodbuden, saj je potrošnja še vedno pod ravnjo tiste izpred pandemije, poleg tega so izračunali, da je tudi potrošnja posameznega turista upadla za 12,3 odstotka glede predpandemično leto 2019.