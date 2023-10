Za nogometaši Hrvaške je kvalifikacijski cikel iz pekla. Kapetan Luka Modrić in soigralci, ki so pred letom dni na svetovnem prvenstvu prišli do izjemnega tretjega mesta, danes trepetajo za preboj na evropsko prvenstvo. Poraza proti Turčiji in Walesu sta izbrance selektorja Zlatka Dalića pahnila v položaj, ko sami več ne odločajo o svoji usodi. V skupini D si je namreč Turčiji že zagotovila pot v Nemčijo, Wales pa ima isto točk, a je boljši v medsebojnih dvobojih. Če torej dobi preostala obračuna proti Armeniji in Turčiji novembra, bo Hrvaška brez neposredne vozovnice za evropsko prvenstvo. Bodo pa naši južni sosedje ob morebitnem tretjem mestu v skupini zagotovo igrali dodatne kvalifikacije, ki so si jih izborili zavoljo odličnih rezultatov v ligi narodov.

Wales je v nedeljo zvečer vodil že z 2:0, nato pa je Mario Pašalić 15 minut pred koncem zadel gol upanja za Hrvaško, a kapetan Luka Modrić in soigralci niso več uspeli zatresti mreže vratarja gostiteljev Dannyja Warda. »Vse smo naredili narobe. Dobro se moramo pogledati v ogledalo in se zamisliti. Zdaj nam ne preostane drugega, kot da se dobro pripravimo pred zadnjima tekmama in hkrati upamo, da bo Walesu spodrsnilo. Za predstavo v Cardiffu se ljudem v domovini opravičujemo. Morda smo podcenili položaj, v katerem smo bili, in mislili, da smo že na evropskem prvenstvu,« je povedal hrvaški reprezentant Josip Juranović, ki je ob polčasu zapustil igro zaradi poškodbe. Poškodoval se je tudi eden ključnih mož kockastih Marcelo Brozović, ki je po koncu tekme vidno šepal.

Povsem razočaran, celo šokiran, je bil po tekmi selektor Hrvaške Zlatko Dalić. Takšnih predstav svojih varovancev ni pričakoval. »Zaslužen poraz, saj je bil Wales boljši od nas. Izkoristil je svoje priložnosti. Mi smo bili brez energije in delovali resnično slabo. Pripeljali smo se v težko situacijo, ko ne odločamo več sami o sebi. Prevzemam odgovornost za nastali položaj, ki me zelo skrbi. Na dveh tekmah se nam je poklopilo vse najslabše. Ko nimaš energije in si tako proti Turčiji kot Walesu ne ustvariš niti ene priložnosti, je to velika težava,« je razpredal Zlatko Dalić, zajel sapo in nadaljeval: »V napadu nismo imeli ne ideje ne kreacije. Vse, kar nas je krasilo v preteklosti, je tokrat manjkalo. Vsi skupaj moramo dvigniti glavo, se opravičiti ljudem in čakati na zadnji tekmi. Ob naših dveh zmagah, ki sta nujni, rabimo tudi spodrsljaj Walesa. Imamo 20 dni, da zberemo misli in se pripravimo. Situacija, v kateri smo, me jezi. Ničesar ne moremo narediti brez drame. Najprej nas čaka Latvija v gosteh. Tekma, ki jo moramo vzeti smrtno resno, saj gre za biti ali ne biti. Štejejo samo tri točke.«

Do visoke zmage je prišla Romunija, ki je nazadnje na evropskem prvenstvu igrala leta 2016, na svetovnem pa 1998. Doma je s 4:0 premagala Andoro in po spodrsljaju Švice proti Belorusiji (3:3) prevzela vodstvo v skupini I. Romunska reprezentanca (16) ima zdaj točko več od Švicarjev, tretji je Izrael (11), ki pa v tem ciklu zaradi vojnih razmer v domovini ni igral tekem.