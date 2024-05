Pesem Domovina je bila sprva posneta le za radio, tudi ni imela videopodpore. Na ploščo so jo dali šele leta 1969, takoj zatem, ko je na plošči Ansambla Franca Korbarja izšla drugačna izvedba. Kasneje so za televizijo posneli še eno verzijo Domovine, počasnejšo, kjer pojejo Rafko Irgolič, Stane Mancini in Franc Korbar. V prvotni, iz leta 1963, so poleg Irgoliča peli Stane Mancini, Branka Stergar, Franc Korbar in Matija Cerar. V ansamblu pa so bili Franc Korbar, Viki Muženič, Tomo Mächtig, Janez Lužar in Tone Absec.

Franc Korbar, izjemen trobentač, ki so mu v tujini nadeli vzdevek Trompeten König (kralj trobente), je v 84. letu umrl predlani. »Res je bilo ganljivo, ko mu je na pogrebu Slovenski oktet zapel pesem Domovina,« je povedal Rafko Irgolič. »Tako kot takrat, ko so Slavku Avseniku na zadnjem slovesu odigrali Veter nosi pesem mojo, ki ste jo imeli ravno prejšnji teden na vaši lestvici.«