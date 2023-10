DZ je z 48 glasovi za in 17 proti Valentino Prevolnik Rupel danes imenoval za ministrico za zdravje. Na tej funkciji bo nasledila Danijela Bešiča Loredana, ki je julija odstopil. Nova ministrica med prioritetami poudarja dostopnost, kakovost, neopredeljene in prevetritev košarice pravic. Ministrica je že prisegla v državnem zboru.

Prevolnik-Ruplova se je v nagovoru poslancem zahvalila za izkazano zaupanje in dejala, da funkcijo prevzema z veliko mero odgovornosti in zavedanjem, kako pomembna naloga je pred njo. »Obljubljam, da bom z znanjem in srčnostjo pripravljala in predlagala rešitve, ki bodo vodile do dostopnega in kakovostnega javnega zdravstvenega sistema,« je povedala.

Golob: Ministrica ima mojo osebno in politično podporo

Premier Robert Golob je sicer danes v državnem zboru ocenil, da je Valentina Prevolnik Rupel po širšem mnenju deležnikov v zdravstvu »najboljša možna izbira za mesto ministrice za zdravstvo«. Spomnil je, da je kandidatka leta 2008 doktorirala na področju kvalitete in financiranja zdravstva. »Mislim, da bi težko našli osebo, ki je bolj podkovana od nje, da se sooči s temi izzivi,« je dejal. Poudaril je še, da njeno znanje ni le teoretično, pač pa je imela tudi tri uvajalne mesece, saj je od odstopa ministra Danijela Bešiča Loredana opravljala funkcijo državne sekretarke. Poudaril je, da ima Prevolnik-Ruplova njegovo politično pa tudi osebno podporo.

Njeno torkovo zaslišanje oziroma njene prioritete ob nastopu funkcije smo sredi tedna analizirali v Dnevniku.

Mandat, ki obeta prerekanje o pravicah

Kandidatka za ministrico za zdravje prepričala z analitičnim nastopom, ne pa tudi s predlogi rešitev V Svobodi so v poslanski skupini ocenili, da je Prevolnik-Ruplova kot zagovornica javnega zdravstva dobra izbira za zahtevna pričakovanja. Vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec je medtem dejal, da lahko koalicija samo skupaj ter s širšo družbeno in politično podporo dosežejo cilje predvidene cilje na področju zdravstva. V SD pa so vnovič opozorili, da so državljani na volitvah dali vladi jasno vedeti, da na področju zdravstva zahtevajo dostopen, kakovosten in javni zdravstveni sistem. V vrstah SD ob tem priznavajo, da za spremembe ni več veliko časa.

V opoziciji ministrice niso podprli. Poslanka SDS Karmen Furman je koaliciji očitala neizpolnjene obljube glede zdravstvene reforme. »V svoji predstavitvi na matičnem odboru nam je kandidatka v enournem predavanju predstavila trenutno stanje v zdravstvu. In tako smo spet na začetku. Imamo pregled stanja, ki je za kandidatko ključnega pomena, da ve, kako ukrepati. S tem se seveda lahko strinjamo vsi, a slišali nismo, kakšni konkretno bodo ti ukrepi,« je opozorila Furmanova.

Poslanka NSi Iva Dimic je medtem opozorila, da se kljub dosedanjim ukrepom v zdravstvu in dodatnim milijonom, ki so bili namenjeni za skrajševanje čakalnih vrst, številke nedopustno čakajočih povečujejo iz meseca v mesec. »Upam, da se danes res že vsi zavedamo in razumemo, da ne moremo pričakovati sprememb, če se stvari ves čas delajo enako in to tako, da pristanemo z vsakim prihodom novega ministra spet na začetku, na točki 0 in na to se tudi nič ne spremeni ali se spremeni še na slabše,« je izpostavila.

Šinkova zavrnila očitke premierja

Premier je bil v nadaljevanju, ko so poslanci prešli na točko razreševanja ministrice za kmetijstvo Irene Šinko, v obrazložitvi zelo redkobeseden. Pred poslanci je dejal, da odločitev za razrešitev enega od ministrov nikoli ni lahka, a da mora poskrbeti, da ekipa deluje usklajeno in v skladu z zastavljenimi cilji. »Ministrici bi se rad zahvalil za vse, kar je naredila dobrega,« je dodal.

Irena Šinko se ob izgubi premierjevega zaupanja ni odločila podati odstopne izjave, temveč je tudi danes pred državnim zborom vztrajala, da jo razrešijo poslanci. »To je v skladu s prisego, ki sem jo dala pred tem DZ, saj slovenska ustava določa, da ministre imenuje in razrešuje DZ na predlog predsednika vlade,« je pojasnila. Zavrnila je tudi očitke, da se ni pravočasno in ustrezno odzvala, ko uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ni ustrezno obvladovala kriznih dogodkov in obveščanja uporabnikov. »Kot ministrica, pristojna za področje nadzora nad varnostjo živil, zavračam te očitke,« je poudarila. Ob tem je menila, da je uradni nadzor, ki ga nad izvajalci dejavnosti izvaja uprava, učinkovit ter se izvaja v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo.

Poslanci so po razpravi ministrico Ireno Šinko razrešili z 49 glasovi za in enem proti. Začasno bo resor prevzel minister za obrambo Marjan Šarec.

Irena Šinko Golobu: Odslovi naj me državni zbor