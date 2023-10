Kot so danes v sporočilu za javnost zapisali v Žitu in Podravki, je celoten projekt strateškega preobrata strateško usmerjen v pekarstvo, na katerem v Žitu postavljajo trdnejše temelje za krepitev tržnega položaja na slovenskem trgu in za širitev dostopnosti pekovskih izdelkov Žita na hrvaškem trgu.

Preobrat so uresničili s skupno petimi stebri izboljšav poslovanja, in sicer z rastjo proizvodne učinkovitosti in tehnološko posodobitvijo, aktivnim upravljanjem portfelja, poenostavitvijo organizacijske strukture skupine Žito, prestrukturiranjem organizacije in maloprodaje ter standardizacijo procesov, kot jih sicer izvajajo v Podravki.

V projekt, ki se je v Žitu začel januarja lani, so med investicijskim ciklom doslej vanj vložili 8,2 milijona evrov, do konca leta pa bodo zanj namenili še dodatnih osem milijonov evrov. Skupna vrednost naložb bo tako znašala 16,2 milijona evrov, financirali pa so jo s sredstvi, pridobljenimi s prodajo nepremičnin.

Med naložbami v družbah izpostavljajo novo proizvodno linijo za kruh na Viču, avtomatizacijo linij v Mariboru in razširitev skladiščnih zmogljivosti za zamrznjene izdelke v Mariboru. V okviru prestrukturiranja sta bili ločeni prodajni in proizvodni funkciji, tako da je Podravka Ljubljana prevzela vsa distribucijska mesta na slovenskem trgu za celoten portfelj izdelkov segmenta prehrana, vključno s portfeljem pekarstva.

»Poleg strukture portfelja, tehnološke posodobitve in povečane učinkovitosti smo način dela in vodenje procesov uskladili s procesi skupine Podravka. Danes Žito deluje kot sestavni del Podravkinega segmenta Prehrana. S tem smo postavili odlične temelje za nadaljnjo rast pekarske industrije in prisotnost naših pekovskih izdelkov tako na slovenskem kot hrvaškem trgu,« je povedala predsednica uprave Podravke Martina Dalić.

V Žitu bodo zdaj sledili še optimizacija medskladiščne interne logistike, odprodaja neoperativnih nepremičnin, dodatno izboljšanje poslovne klime in še nekatere druge aktivnosti, so še navedli v družbah.