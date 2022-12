V tem procesu se dogaja tako imenovani preobrat, ki predstavlja proces posodobitve in koncentracije pekarske dejavnosti na manjšem številu lokacij kot nekoč. Posodobitev pa pomeni tehnološko reorganizacijo na manjšem številu lokacij. Nameravamo koncentrirati proizvodnjo pekovskih izdelkov v Mariboru, Viču v Ljubljani in Vrhniki, to bodo centri za proizvodnjo svežega kruha in za dopeko. V Lescah pa nameravamo obdržati pekarno, v kateri bomo pekli manjše serije, za institucionalne kupce in podobno. To pomeni, da v delu proizvodnih lokacij, torej v Novem mestu, za Bežigradom in na lokaciji BTC v Ljubljani, ne bo več proizvodnje. Te lokacije so zato na voljo za prodajo.

Prodali smo samo lokacijo na Moskovski ulici v Ljubljani (BTC), kot je bilo že objavljeno v medijih, ta lokacija že dalj čas v največji meri ni bila uporabljena za proizvodnjo, gre za izjemno veliko zemljišče, tudi silos ni bil v uporabi. S prodajo te nepremičnine je izpolnjen eden izmed elementov začrtanega preobrata v Žitu, denar iz kupnine bo namenjen za tehnološko posodobitev, ki se je že začela.