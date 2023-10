Obtožnica zoper starše najstniškega množičnega morilca

Proti staršem fanta, ki je v začetku maja na osnovni šoli pobil devet sošolcev in vratarja, so na beograjskem tožilstvu vložili obtožnici. Očetu očitajo nepravilno hrambo orožja in povzročitev splošne nevarnosti, saj je otrok smrt sejal z njegovim orožjem, mami nedovoljeno nošenje in posedovanje orožja. Fant zaradi starosti v času množičnega streljanja za svoja dejanja ni kazensko odgovoren.