Na predvečer jurjevega je takrat 20-letni Uroš Blažić do zob oborožen sejal smrt po več vaseh v okolici Mladenovca v osrednji Srbiji. Iz očetovega mercedesa je streljal z avtomatsko puško in ubil devet ljudi, tudi policista in njegovo sestro, še dvanajst pa jih ranil. Po pokolu je pobegnil, policija ga je v obsežni operaciji blizu Kragujevca prijela šele naslednje jutro. Mladenič je na zaslišanju priznal kazniva dejanja, pojasnil pa, da je želel s tem le prestrašili prebivalce teh krajev. Od prijetja dalje je v priporu in sicer zaradi nevarnosti pobega, ponovitvene nevarnosti, vznemirjanja javnosti in nevarnosti vplivanja na priče. Po navedbah srbskega Blica je višje tožilstvo v Smederevu danes proti njemu vložilo obtožnico za več umorov, predlagalo pa dvajsetletno zaporno kazen. Ker v času kaznivih dejanj še ni bil star 21 let, v očeh zakona spada v kategorijo »mlajših polnoletnikov«, za katere pa dosmrtna zaporna kazen ni možna. Najvišja je namreč prav 20 let zapora.

Vedel, kaj počne

V večmesečni preiskavi so na policiji in tožilstvu zbrali številne dokaze, ki potrjujejo utemeljen sum večkratnega umora. Tožilstvo naj bi obtožnico spisalo tudi na osnovi zaslišanja 62 oseb, med njimi ranjenih, prič in družin žrtev. Na osnovi tega naj bi tožilstvo osumljenca preganjalo zaradi umorov, nedovoljene proizvodnje, posedovanja, nošenja in trgovanja z orožjem in razstrelivi ter kaznivega dejanja ugrabitve, saj je taksista z orožjem prisilil, da ga je peljal v drugo občino. Policija je po aretaciji v hišni preiskavi v njegovi počitniški hiši našla več kosov strelnega orožja in strelivo, pri njem doma pa še ročne bombe in avtomatsko puško.

Po informacijah vira, blizu preiskave, je bila opravljena forenzična analiza DNK, forenzična analiza osumljenčevega mobilnega telefona, preiskavo je opravil tudi izvedenec balistične stroke, sodni izvedenec za psihiatrijo pa je pripravil izvedensko mnenje. Ugotovil naj bi, da je bil osumljeni Blažić v času strelskega pohoda prišteven in se je torej povsem zavedal, kaj počne. Mladenič naj bi imel v mislih še bolj smrtonosen načrt, saj je poleg devetih skušal umoriti še dodatnih dvajset vaščanov. Samo osem jih je zgrešil, dvanajst pa jih je ranil. Najmlajši med žrtvami je bil 15-letni Nikola, ubit je bil še en 18-letnik, najstarejša žrtev je štela rosnih 26 let, o čemer smo na Dnevniku poročali že v začetku maja letos. Osumljeni Blažić je prvi rafal namreč spustil prav nad mlade, ki so tistega četrtkovega večera, bilo je 4. maja, na nogometnem igrišču v Malem Orašju pripravljali mize, stole, pijačo, hrano za praznik jurjevo. Z naperjeno kalašnikovko v rokah je skupini kakih dvajsetih mladih ukazal, naj ležejo na tla, potem pa začel streljati nanje. Zraven je kričal, da zahteva spoštovanje.

Za svoja dejanja doslej ni odgovarjal

Po poročanju srbskih medijev je osumljeni ob priznanju krivde skušal masaker upravičiti s trditvami, da so se v osnovni šoli spravljali nanj, da je bil žrtev medvrstniškega nasilja ter da so se vaščani norčevali iz njega in spletkarili proti njemu. Otroci naj bi se mu smejali, ker je imel temnejšo polt, tudi družiti se niso hoteli z njim. »Že vse od malih nog me spremljata krivica in žalost, nepravičnost družbe, ki jo občutim na lastni koži,« je po navedbah srbskih medijev zaupal preiskovalcem. V streljanju naj bi se začel uriti predlani, ko je v domači hiši našel kalašnikovko in pištolo. Tu in tam se je odpravil na strelišče, kjer je vadil pod strogim nadzorom strokovnjaka, a je vadil tudi v kleti hiše, kjer je po lastnih besedah streljal v vreče peska. Poleg Uroša so zaradi nedovoljenega posedovanja orožja aretirali tudi njegovega očeta Radišo Blažića, podpolkovnika srbske vojske. Ta naj bi svojemu sinu že večkrat ščitil hrbet, ko se je znašel v težavah. Oče je v priporu še danes. Mladenič je bil znan po bahavem in agresivnem vedenju, a za svoja dejanja doslej ni odgovarjal. Tudi ne za incident pred leti, ko je z motorjem trčil v policista.

Uroš Blažić je smrt v Srbiji sejal le dan zatem, ko je 13-letni Kosta K. na osnovni šoli v Beogradu do smrti postrelil devet sošolcev in vratarja, še več pa jih ranil. Pred tednom dni smo poročali, kako je beograjsko tožilstvo vložilo obtožnico proti njegovim staršem, sam pa zaradi starosti za svoje dejanje ne bo kazensko odgovarjal.